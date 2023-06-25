Три золотые медали завоевал спортсмен из Химок на областных турнирах по конному спорту

Спортсмен из Химок Сердечнов в региональных турнирах по конному спорту завоевал три золотые медали





В возрастной категории 14-18 лет среди юношей Сердечнов победил в двух программах Первенства Московской области по конному троеборью. Третью золотую медаль житель городского округа получил за победу в «Кубке вызовов».







Химчанин подчеркнул, что с детства занимается этим спортом, а любовь к лошадям привила мама ещё в пять лет. Спустя годы Сердечнов смог получить титул кандидата в мастера спорта по троеборью.

«За 13 лет участвовал во множестве соревнований, в том числе и международных. В ближайшем будущем хочу выполнить мастера, а также выступить на спартакиаде», – поделился спортсмен.





Ранее сообщалось, что в Химках модернизировали космический спутник для исследования поверхности Земли.

Герман Сердечнов из Химок трижды завоевал золотую медаль на областных соревнованиях по конному спорту, которые проходили в спортивном комплексе «Maxima Stables». Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.