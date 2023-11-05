Циципас объяснил, почему в теннисной элите так много игроков с русскими корнями

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Греческий теннисист Стефанос Циципас порассуждал на тему того, почему в мировую теннисную элиту входит так много игроков с русскими корнями. Он предположил, что дело в дисциплине, привитой родителями, выросшими в Советском Союзе.
На пресс-конференции после полуфинального матча турнира серии «Мастерс» в Париже грек, к слову, дважды выходивший в финал турниров «Большого шлема» высказал предположение, что дело в дисциплине и характере, которые прививали своим детям их родители, выходцы из СССР. Он отметил, что жизнь в Советском Союзе была непростой и людям приходилось бороться за достижение своих целей. Это закаляло, давало внутренний стержень. Циципас сказал, что замечает это на примере своей мамы. Он полагает, что в какой-то степени это передалось их детям. По крайней мере, для него самого это было частью воспитания в детстве, заключил греческий теннисист.
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