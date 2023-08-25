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ЦСКА и «Оренбург» сыграли вничью в матче шестого тура РПЛ

25 августа 2023, 20:04

Фото: iStock/alphaspirit

Московский ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч прошёл в Оренбурге и завершился со счётом 1:1.

В игре отличились Лукас Вера от «Оренбурга», который забил гол на 70-ой минуте, и Мойзес от ЦСКА, на 49-ой минуте матча.


В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА с 10 очками занимает четвёртое место, а «Оренбург» с двумя – последнее.

В следующем туре, который пройдёт 3 сентября, ЦСКА сыграют с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Матч пройдёт в Москве. А «Оренбург» примет «Сочи».

Ранее сообщалось, что в матче пятого тура Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:1. Встреча проходила 20 августа в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

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Гонщик Макс Ферстаппен повторил рекорд «Формулы-1»
27 августа 2023, 19:23

Фото: istockphoto/LeArchitecto

25-летний гонщик голландской команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен победил в 13 этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» – Гран-при Нидерландов.
Чемпионат прошёл в городе Зандворт. Это десятая победа в сезоне для гонщика. Макс Ферстаппен повторил рекорд «Формулы–1» по данному показателю. До этого момента одержать девять побед подряд  удавалось  только немецкому гонщику Себастьяну Феттелю 10 лет назад.
 
Макс Ферстаппен слвится агрессивным стилем вождения. Он является потомственным гонщиком: будучи 5-летним мальчиком уже ездил на болиде для юниоров «Ротакс Макс Юниор».
 
Второе место в гонке занял испанец Фернандо Алонсо из команды «Астон Мартин», третье место за  пилотом «Альпина» французом Пьером Гасли.  

Ранее сообщалось, что в США гонщик потерял управление на скорости 200 км/ч. Авария произошла на американских гонок NASCAR. На 156-м круге гонки по трассе Daytona International Speedway 32-летний американец Райан Прис не справился с управлением. Гонщик потерял управление на скорости 200 км/ч.

Полуторатонный Ford Mustang повело влево. Автомобиль снёс с трассы другого гонщика. Автомобиль 10 раз перевернулся в воздухе и загорелся.

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#гонки
#гонка
#спорт
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Футболист Смольников завершил карьеру
27 августа 2023, 15:39

Фото: iStock/alphaspirit

Трехкратный чемпион РПЛ, выступающий на позиции защитника, Игорь Смольников завершил карьеру в 35 лет.
Экс-футболист сборной России Игорь Смольников решил завершить карьеру, пишет «Матч ТВ».
 
«Карьеру игрока завершил и уже пошёл учиться на тренера. Хочу искренне поблагодарить всех, с кем свела судьба в качестве футболиста — руководство клубов, ребят, с которыми играл, тренеров, с которыми работал, медицинские и административные штабы команд, за которые выступал», —такое заявление сделал Игорь Смольников.
Футболист выступал за «Торпедо», «Динамо», «Ростов», «Урал»,  «Арсенал» (Тула), «Краснодар» и «Зенит». Защитник 3 раза становился чемпионом РФ и дважды выигрывал Кубок страны.
 
В 2018 году Смольников участвовал в домашнем чемпионате мира. В составе российской команды сыграл 30 игр.

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#футбол
#карьера
#спорт
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Бразильский футболист Конате получил российский паспорт
27 августа 2023, 09:08

Фото: istockphoto/alphaspirit

Агент Дмитрий Селюк, который представляет интересы форварда «Ахмата» Мохамеда Конате, сообщил, что спортсмен получил российский паспорт.
Комментарий спортивного агента приводит «Спорт-Экспресс»:
 
«У Конате есть российский паспорт. Безусловно, есть и паспорт своей страны. Он в отличие от многих футболистов, которые получали паспорта, единственный, кто должен был»,-отметил Селюк.
По словам спортивного агента, Конате женат на русской, и у его дочери есть гражданство. Также спортсмен живёт в Москве и приобрёл там квартиру. В России футболист играет больше 5 лет и свободно говорит на русском.
 
В сезоне-2022/23 нападающий Мохамед Конате забил 11 мячей и сделал одну результативную передачу в 24 матчах РПЛ. Бразилец представляет грозненскую команду с 2021 года. В новом сезоне РПЛ Конате забил 2 мяча в 6 матчах. По оценкам портала Transfermarkt, стоимость игрока равняется €2 млн.

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#футбол
#спортсмены
#гражданство
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Футболист Мамаев назвал тренера Слуцкого нехорошим человеком
26 августа 2023, 13:45

Фото: istockphoto/alphaspirit

Экс-полузащитник ЦСКА Павел Мамаев рассказал о взаимоотношениях с бывшим главным тренером армейцев Леонидом Слуцким.
«Чемпионат» пишет, что Мамаев назвал Слуцкого нехорошим человеком.
 
«Какие у меня взаимоотношения со Слуцким? У нас не может быть с ним никаких взаимоотношений. Деньги в него я не швырял, но конфликт был. Я пришёл, чтобы сказать ему всё, что у меня было. Я не пришёл к нему драться, я пришёл, чтобы высказать свою позицию в отношении его как человека»-, сказал Мамаев в видео, которое опубликовано на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
 По словам Мамаева, разговор вышел за рамки из-за Слуцкого.
 
«Я не сторонник рассказывать всем подряд, когда ты с человеком всё обсудил один на один. Для меня он нехороший человек, для кого-то он, может быть, и святой. Градус нашего разговора был такой, что, когда я выходил из кабинета, он крикнул мне в след: «Завтра в дубль». Я сказал: «Хорошо», — прокомментировал Павел Мамаев.
Ранее сообщалось, что итальянского журналиста Фурини выгнали с телепередачи из-за слов в адрес футболиста Лукаку. 

Журналист Луиджи Фурини, болельщик миланского «Интера», участник передачи Qui Studio a Voi Stadio назвал Ромелу Лукаку негром.

Это произошло в эфире канала Telelombardia. Журналист отказался приносить извинения, сказав, что данное слово часто используют в рэпе. Журналисту запретили продолжить участие в шоу. Сообщается, что использовалось слово, которое имеет в итальянском языке пренебрежительно-уничижительный характер.

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#спорт
#футбол
#спортсмены
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Россиянке Гемперле разрешили выступать на соревнованиях за Швейцарию
26 августа 2023, 12:46

Фото: istockphoto/MarianVejcik

Российской легкоатлетке Наталье Гемперле разрешили выступать за Швейцарию на соревнованиях по лёгкой атлетике.
Наталья Гемперле в 2016 году стала женой швейцарца Рольфа Гемперле.  

С 2016 по 2019 год она выступала за Россию на чемпионатах мира по спортивному ориентированию и стала двукратной чемпионкой мира. Также она является обладательницей трёх серебряных и пяти бронзовых медалей ЧМ в составе российской сборной. 

На ЧМ-2021 будучи в статусе нейтральной спортсменки Гемперле выиграла два серебра. С 2023 года спортсменке дали право выступать за сборную Швейцарии по спортивному ориентированию, пишет ТАСС, а в июле на чемпионате мира она принесла этой стране две серебряные медали.
 
В марте 2023 года 32-летняя спортсменка выиграла бронзу на швейцарском чемпионате в легкоатлетическом кроссе на 9 км.

Ранее Международный союз биатлонистов с сезона-2023/24 дал разрешение Дарье Виролайнен выступать за Финляндию на международных соревнованиях. Виролайнен (в девичестве - Резцова) имеет в активе золотую и бронзовую медали чемпионатов Европы. На этапах Кубка мира она 2 раза становилась серебряным призером. У 34-летней Дарьи Виролайнен есть российское и финское гражданство. В 2022 году биатлонистка принимала участие в летнем чемпионате Финляндии, заняв второе место в индивидуальной гонке.

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#гражданство
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#соревнования
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Итальянского журналиста Фурини выгнали с телепередачи из-за слов в адрес футболиста Лукаку
26 августа 2023, 10:30

Фото: iStock/alphaspirit

Итальянского журналиста Луиджи Фурини выгнали из студии телепередачи из-за его слов в адрес бельгийского футболиста лондонского «Челси» Ромелу Лукаку.
Football Italia пишет, что журналист Луиджи Фурини, болельщик миланского «Интера», участник передачи Qui Studio a Voi Stadio назвал Ромелу Лукаку негром.

Это произошло в эфире канала Telelombardia. Журналист отказался приносить извинения, сказав, что данное слово часто используют в рэпе. Журналисту запретили продолжить участие в шоу.
 
Сообщается, что использовалось слово, которое имеет в итальянском языке пренебрежительно-уничижительный характер.

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#футбол
#спорт
#спортсмены
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Сын Леброна Джеймса вернётся в спорт после остановки сердца
26 августа 2023, 10:18

Фото:istockphoto/Bet_Noire

Старший сын баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса Бронни Джеймс вернётся в баскетбол после остановки сердца, которая произошла с ним в июле.
Об этом в соцсети X (Twitter) рассказал корреспондент The Athletic Шэмс Чарания.
 
«Полноценное обследование выявило вероятную причину остановки сердца у господина Джеймса. Это анатомически и функционально значимый порок сердца, который можно вылечить», —объяснил Нэмс Чарания.
У 18-летнего Бронни Джеймса остановилось сердце на тренировке 24 июля. Спортсмена госпитализировали.

Бронни - первокурсник Южно-Калифорнийского университета. На драфт Национальной баскетбольной лиги (НБА) спортсмен должен выйти в следующем году.

Отец Бронни Леброн Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020). Четыре раза был назван самым ценным игроком регулярного чемпионата и плей-офф. В составе американской сборной  выиграл Олимпийские игры в 2008 и 2012 году.

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#баскетбол
#спорт
#сердце
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Sport.ru: «Факел» сыграл вничью с лидером РПЛ «Краснодаром»
26 августа 2023, 00:54

Фото: iStock/alphaspirit

В Воронеже на Центральном стадионе профсоюзов со счётом 0:0 завершился матч шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ)., в котором местный «Факел» принимал лидера чемпионата страны — клуб «Краснодар».
На 13-й минуте игры был назначен пенальти в ворота «Факела», однако нападающий гостей Джон Кордоба не смог его реализовать и попал в штангу ворот хозяев. В итоге, счёт матча так и остался нулевым вплоть до финального свистка судьи.

«Факел» благодаря этой ничьей смог закрепиться на 14-м месте в турнирной таблице с 4 очками, временно обезопасив себя от попадания в зону вылета. «Краснодар» же пока остаётся лидером чемпионата, однако завтра команду Владимира Ивича может подвинуть с вершины екатеринбургский «Урал» — в том случае, если обыграет в Санкт-Петербурге местный «Зенит», являющийся действующим чемпионом России.

Напомним, ранее в рамках шестого тура РПЛ московский ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» (1:1). В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА с 10 очками занимает четвёртое место, а «Оренбург» с двумя – последнее.

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#рпл
#воронеж
#матч
#футбол
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Солнечногорский легкоатлет выиграл ультразабег на 80 км
25 августа 2023, 18:40

Фото: Istockphoto / lzf

Антон Нестеренко из Солнечногорска победил в ежегодном ультразабеге Kildin Ultra Grand Escape 2023 на 80 км. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
В соревнованиях, которые прошли на острове Кильдин в Баренцевом море, участвовали более 1 тыс человек. Нестеренко успешно преодолел одну из сложнейших дистанций ультрамарафона – «Затерянный Мир 80» с набором высоты 3,2 тыс метров. С непростым маршрутом подмосковный спортсмен справился за 8 часов 39 минут и 35 секунд и занял первое место. 
 
Также прошли забеги на дистанциях от 5 км до 80 км, детские забеги на 1 км и 3 км.
 
«Было немного прохладно. Первые 15 км дистанции жалел, что ленюсь достать ветровку из рюкзака. Потом согрелся или привык. Огромное спасибо организаторам за такие яркие и незабываемые старты» Путешествие удалось», – сказал Нестеренко.
Ранее подмосковный ультрамарафонец поднимался на высшую ступень пьедестала таких престижных стартов, Golden Ring Ultra Trail 100, Zuratkul Fest, ночного ультрамарафона Crazy Owl 50 Zavidovo, фестиваля рогейна «Золото Сенежа» и других.
 
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