ЦСКА и «Оренбург» сыграли вничью в матче шестого тура РПЛ

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Московский ЦСКА сыграл вничью с «Оренбургом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч прошёл в Оренбурге и завершился со счётом 1:1.
В игре отличились Лукас Вера от «Оренбурга», который забил гол на 70-ой минуте, и Мойзес от ЦСКА, на 49-ой минуте матча.
В турнирной таблице чемпионата России ЦСКА с 10 очками занимает четвёртое место, а «Оренбург» с двумя – последнее.
В следующем туре, который пройдёт 3 сентября, ЦСКА сыграют с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Матч пройдёт в Москве. А «Оренбург» примет «Сочи».
Ранее сообщалось, что в матче пятого тура Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:1. Встреча проходила 20 августа в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».
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В игре отличились Лукас Вера от «Оренбурга», который забил гол на 70-ой минуте, и Мойзес от ЦСКА, на 49-ой минуте матча.
В следующем туре, который пройдёт 3 сентября, ЦСКА сыграют с «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Матч пройдёт в Москве. А «Оренбург» примет «Сочи».
Ранее сообщалось, что в матче пятого тура Российской премьер-лиги «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 3:1. Встреча проходила 20 августа в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».
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Анастасия Чинкова