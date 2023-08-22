ЦСКА подписал 4-летний контракт с чилийским футбольным форвардом Виктором Давилой

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Футбольный клуб ЦСКА официально объявил о переходе нападающего мексиканского «Леона» Виктора Давилы. Контракт с чилийским форвардом подписан на четыре года, с опцией возможного продления ещё на год.
«Решение было принято очень быстро. <...> Как только ЦСКА обратил на меня внимание, я заинтересовался предложением. Очень приятно, что такой великий и большой клуб обращает на меня внимание», — цитирует новичка «красно-синих» портал «Чемпионат».В беседе с журналистами спортсмен заявил, что приглашение в ЦСКА – это шанс, который нельзя было упустить. Поэтому то, что он сейчас здесь говорит о правильно принятом решении.
В ходе минувшего футбольного сезона Виктор Давила провел за «Леон» 39 матчей, забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи
По сведениям портала Transfermarkt, стоимость чилийского форварда составляет пять с половиной миллионов евро.
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