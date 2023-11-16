Турнир памяти Евгении Скопцовой в Дубне собрал более 100 фехтовальщиков

Фото: администрация г. о. Дубна
Более 100 участников собрал в Дубне шестой турнир по фехтованию памяти мастера спорта международного класса Евгении Скопцовой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Соревнования проходили в спорткомплексе «Волна». Спортсмены приехали из Москвы, Подмосковья, Нижегородской области, Костромы и Тулы. Главным судьёй турнира выступил Александр Лапин.
Высокие результаты показали 13-15 летние фехтовальщики из Дубны. Они выиграли в разных возрастных категориях две золотые и бронзовую медали.
После ухода из большого спорта двукратная чемпионка СССР Скопцова жила в Дубне, преподавала физкультуру в школе №5, была одной из основательниц школы по фехтованию в городе. В октябре 2002 года Евгения погибла в результате теракте на Дубровке.
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Высокие результаты показали 13-15 летние фехтовальщики из Дубны. Они выиграли в разных возрастных категориях две золотые и бронзовую медали.
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Лора Луганская