Турнир по гольфу на Кубок главы округа прошел в Дмитрове

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
Традиционный турнир по гольфу проходил в гольф-клубе «Dmitrov Golf Resort» в Курове.
В Кубке главы округа приняли участие 40 участников, среди которые были любители и профессионалы, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
Также, игроки смогли насладиться прекрасными живописные видами северного Подмосковья во время игры на поле для гольфа в гольф-клубе «Dmitrov Golf Resort».
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Также, игроки смогли насладиться прекрасными живописные видами северного Подмосковья во время игры на поле для гольфа в гольф-клубе «Dmitrov Golf Resort».
«Принято считать, что гольф — элитарный вид спорта, но это ошибочно, и сегодня гольф набирает популярность у людей, ведь эта игра позволяет быть в хорошей физической форме, развивать точность и глазомер, терпение и выдержку, учит продумывать стратегию, тренируете пространственную ориентацию и дарит хорошее настроение. В нашем округе есть 4 прекрасных поля для гольфа, на которых любой житель как округа, так и гости могут отлично и с пользой провести время. И в нашем округе мы активно развиваем гольф. В этом году в нескольких школах округа открыты бесплатные секции гольфа, где дети знакомятся с игрой, учатся этому олимпийскому виду спорта», — сказал Илья Поночевный, глава Дмитровского городского округа.По итогам соревнований первое место заняла команда Сергея Самарина и Сергея Лазарева, набравшая 43 очка, далее команда Ирины и Николая Юденковых, которые набрали 42 очка и также 42 очка и третье место завоевала команда Анатолия Журавлёва и Сергея Коровкина.
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Алиса Сергиенко