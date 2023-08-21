Турнир по гольфу на Кубок главы округа прошел в Дмитрове

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков опроверг ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что Fan ID, или «карта болельщика» появится на всех без исключения матчах Кубка России, а не только на финале, как сейчас. Об этом 20 августа пишет РИА Новости.