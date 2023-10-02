Турнир «Сильные фигуры» закрыл сезон гольфа в Подмосковье

Фото: организаторы турнира
В турнире по кёрлингольфу приняли участие двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию, восьмикратная чемпионка мира, знаменосец сборной России на Олимпиаде в Токио Софья Великая, олимпийский чемпион по лыжным гонкам в марафоне Александр Легков, олимпийский чемпион по лыжным гонкам, трёхкратный чемпион мира Никита Крюков и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту, двукратная чемпионка мира Елена Слесаренко.
Организатор фестиваля Евгений Ковтун отметил не только прекрасную погоду и гостеприимство клуба «Сильный фигуры», но и большое внимание со стороны прессы к заключительному турниру сезона.
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