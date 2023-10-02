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Турнир «Сильные фигуры» закрыл сезон гольфа в Подмосковье

02 октября 2023, 13:47
Фото: организаторы турнира

Фото: организаторы турнира

В Дмитровском городском округе прошёл последний в году турнир в рамках международного фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры». Об этом сообщили организаторы турнира.
Фестиваль проходит с 2019 года. В его рамках организуются турниры по гольфу, шахматам, кёрлингольфу, бильярду и теннису. На фестивале в качестве участников и зрителей неизменно присутствуют российские политики, государственные деятели, олимпийские чемпионы и призёры.

В турнире по кёрлингольфу приняли участие двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию, восьмикратная чемпионка мира, знаменосец сборной России на Олимпиаде в Токио Софья Великая, олимпийский чемпион по лыжным гонкам в марафоне Александр Легков, олимпийский чемпион по лыжным гонкам, трёхкратный чемпион мира Никита Крюков и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту, двукратная чемпионка мира Елена Слесаренко.


«Победу одержала команда Слесаренко, вместе с которой играли Валерий Гаврилов и Ксения Симановская. На втором месте оказалась команда Александра Легкова, с которым выступали Александр Силин и Дмитрий Козаченко. На третьем месте – команда Софьи Великой, вместе с которой пытались попасть в лунку Евгений Ковтун и Ольга Матешина. Единственный удар, когда мяч закатился в лунку с первого раза, удался не именитым гольфистам, а Легкову, для которого это был первый опыт игры в гольф», – говорится в сообщении.

Организатор фестиваля Евгений Ковтун отметил не только прекрасную погоду и гостеприимство клуба «Сильный фигуры», но и большое внимание со стороны прессы к заключительному турниру сезона.

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Подмосковные гольфисты завоевали четыре медали Кубка России
02 октября 2023, 11:53

Фото: Минспорт МО

Спортсмены из Подмосковья выиграли две золотые, серебряную и бронзовую медали на Кубке России по гольфу. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Обладателем почётного трофея в соревнованиях мужчин стал Иван Стриганов. Третье место занял Давид Нагиев.
 
У женщин награду высшего достоинства взяла Вероника Крученко. На втором месте расположилась Алиса Молоканова.
 
Кубок России по гольфу проходил в Геленджике.
 
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#спорт
#минспорт мо
#гольф
#турнир
#подмосковье
#московская область
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Экс-игрок Булыкин: Не понимаю, как Абаскаль попал в «Спартак»
02 октября 2023, 11:38

Фото: iStock/matimix

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на итог центрального матча 10-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком». Об этом сообщает «РБ Спорт».
«Мне непонятны эксперименты Абаскаля. Футболисты уже сами не знают, кто из них игрок основного состава. Я не понял, как он попал в «Спартак», но это уже не так важно. Важнее, что сейчас сами игроки не совсем довольны положением. Абаскаль после такого поражения обязательно будет общаться с руководством», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

По мнению бывшего нападающего, в прошедшем матче «Спартак» «просто сломался». Булыкин отметил, что все планы на игру испортились в самом начале матча. Он добавил, что «Крылья Советов» грамотно воспользовались ошибками красно-белых.

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#спорт
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#футбол
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Подмосковная теннисистка Андреева пробилась в основную сетку турнира в Пекине
02 октября 2023, 10:28

Фото: Минспорт МО

Подмосковная теннисистка Мирра Андреева обыграла Барбору Крейчикову из Чехии на старте турнира Женской теннисной ассоциации в Пекине. Россиянка победила со счетом 6:2, 6:2 и пробилась в основную сетку соревнований через квалификацию.
16-летняя Андреева занимает 62-е место в рейтинге WTA. На её счету пока нет побед на турнирах под эгидой организации. В этом году она вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четвертый круг Уимблдона и во второй круг Открытого чемпионата США. Помимо этого, в нынешнем сезоне она дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, где уступила соотечественнице Алине Корнеевой.    

Турнир в Пекине проводится на покрытии «хард». Общий призовой фонд превышает 8 млн долларов. 
 
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#турнир
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#московская область
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Президент РФС Колосков: Абаскаль ошибся с заменами, это тренерское поражение
02 октября 2023, 10:15

Фото: iStock/FotografieLink

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал матч 10-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак» (4:0). Об этом сообщает «РБ Спорт».
Колосков утверждает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль допустил ошибки с заменами.

«По первому тайму не складывалось ощущения, что игра закончится разгромом «Спартака». Казалось, что во второй половине красно-белые смогут выправить ситуацию. Но Абаскаль ошибся с заменами — убрал игроков, которые приносили большую пользу. Поэтому это поражение можно назвать тренерским», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Президент РФС отметил игру «Крыльев Советов», поясняя, что наблюдать за ними приятно. Колосков подчеркнул, что в этом матче они провели хорошую игру, которая привела к заслуженному месту в турнирной таблице.

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Регбистки клуба «ВВА-Подмосковье» выиграли Кубок России
02 октября 2023, 10:13

Фото: Минспорт МО

Клуб «ВВА-Подмосковье» завоевал Кубок России по регби-7 среди женских команд. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В первый игровой день подмосковные спортсменки обыграли столичный ЦСКА – 10:7. Далее регбистки из Монина разгромили сборную Татарстана со счётом 50:0 и «Енисей-СТМ» – 24:0.
 
Во второй день турнира команда из Московской области одолела «Кубань» со счётом 31:0 и «Аргат» с ещё большим перевесом – 38:0.
 
Таким образом, Кубок России по регби-7 среди женских команд отправляется в Подмосковье. Обладательниц почётного трофея поздравил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.

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Подмосковные Тхэквондисты стали победителями и призёрами чемпионата России
02 октября 2023, 10:05

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены-тхэквондисты из Московской области завоевали 4 золотые и 3 бронзовые медали чемпионата России по тхэквондо среди мужчин и женщин.

Чемпионат России по тхэквондо проходил в городе Майкоп (Республика Адыгея) в период с 23 по 30 сентября, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Чемпионами России стали: Идар Багов (весовая категория до 58 кг), София Мотлох (весовая категория до 62 кг), Елизавета Ряднинская (вес до 49 кг), Милана Бекулова (весовая категория до 46 кг).

Бронзовыми призёрами стали: Валерия Скапровская (весовая категория до 67 кг), Камила Гостенкова (в весе до 53 кг) и Павел Койко (категория более 87 кг).

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#бокс
#контракт
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Российская теннисистка Кудерметова выиграла турнир WTA в Токио
01 октября 2023, 09:34

Фото: iStock/icetocker

Российская теннисистка Вероника Кудерметова стала победительницей турнира WTA в Токио.
Российская теннисистка Вероника Кудерметова выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио.
 
В финале турнира категории WTA 500 российская спортсменка оказалась сильнее американки Джессики Пегулы, которая занимает четвертую строку рейтинга WTA. Встреча длилась 1 час 24 минуты и закончилась со счётом 7:5, 6:1.
 
26-летняя Вероника Кудерметова (19-я ракетка мира) второй раз выиграла трофей в одиночном разряде WTA. Первый титул был завоеван в 2021 году в Чарльстоне.
 
WTA и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) решили не отстранять россиян от соревнований. Спортсмены выступают на турнирах в нейтральном статусе.

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«Оренбург» впервые в истории обыграл питерский «Зенит»
«Зенит» из Санкт-Петербурга впервые в истории проиграл «Оренбургу»
30 сентября 2023, 15:00

Фото: istockphoto/Rost-9D

В Оренбурге завершился матч 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между одноименной местной командой и «Зенит». Неожиданную победу со счетом 3:1 одержали хозяева поля.
Эта победа для «Оренбург» стала первой в истории противостояния двух команд. В предыдущих девяти встречах восемь раз верх брал «Зенит», а одна игра завершилась вничью. Разница мячей в этих матчах была 24:8 в пользу клуба из Санкт-Петербурга. В 10-м туре нынешнего чемпионата неприятная для оренбуржцев традиция была прервана.

Счет в матче открыли зенитовцы уже на 2-й минуте. После точной передачи Данилы Кругового гол забил бразилец Густаво Мантуан. «Оренбург» отыгрался довольно быстро: фланговый навес головой замкнул Дмитрий Воробьёв. После этого «Зенит» много владел мячом, атаковал, бил по воротам, но мяч туда не шел. Самый реальный момент упустил Вендел, когда после несогласованных действий вратаря оренбуржцев Сысуева и защитника Гойковича вышел один на один. Но голкипер сам исправил свою оплошность, ногой отбив мяч, летевший в угол ворот. А почти сразу после этого «Оренбург» еще дважды огорчил вратаря питерцев Васютина. Сначала после розыгрыша углового в упор его пробил Матиас Перес. А на 36-й минуте аргентинец Брайан Мансилья мастерским ударом в угол установил окончательный счет встречи.

«Зенит» с 17-ю очками остался на третьей строчке в турнирной таблице, но по итогам тура его могут обойти «Спартак», «Динамо» и «Локомотив». Меньше очков после десяти игр, а именно 16, у «Зенита» было в последний раз еще при Лучано Спалетти в сезоне 2011/2012. Впрочем, тогда команда с берегов Невы все равно стала чемпионом.

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ESPN: Боксёры Александр Усик и Тайсон Фьюри подписали контракт на бой
30 сентября 2023, 01:44

Фото: iStock/Stanislav_Chegleev

Украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри подписали контракт на поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе, который пройдет в Эр-Рияде либо 23 декабря, либо в январе 2024 года. Об этом сообщает в соцсети Х промоутерская компания Top Rank.
На счету украинского боксёра сейчас 21 победа в 21 поединке. Усик — чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO. В активе Тайсона Фьюри, являющегося чемпионом по версии WBC — 33 победы и ничья.

«Это самый большой бой, который только возможен в нашем виде спорта. Спасибо Его Превосходительству Турки ибн Абдулу-Мухсину и Главному управлению по делам развлечений в Саудовской Аравии», — отметил менеджер Фьюри Фрэнк Уоррен.

Турки ибн Абдул-Мухсин — это советник короля Салмана Аль-Сауда и председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии. Он самым первым опубликовал пост о подписании контракта с пресс-релизом. За первый же час его сообщение в итоге собрало более 1,7 млн просмотров.

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