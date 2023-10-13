Тяжелоатлеты из Подмосковья получили 41 медаль на Всероссийском турнире

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
В Москве прошел Всероссийский турнир «Олимпийские надежды» по тяжелой атлетике в трёх возрастных категориях. Подмосковные спортсмены в обшей сложности завоевали 41 медаль, сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Московскую область представляли спортсмены из городских округов Люберцы, Богородский, Ленинский, Балашиха, Электросталь, Дзержинский, Павлово-Посадский, Подольск, Коломна и Дубна.
Представители Московской области выиграли 16 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых медалей, 25 из которых завоевали подмосковные воспитанника и 16 — муниципальные спортсмены.
Стоит отметить, что женской категории завоевано 22 призовых места, а в мужской — 19.
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Представители Московской области выиграли 16 золотых, 12 серебряных и 13 бронзовых медалей, 25 из которых завоевали подмосковные воспитанника и 16 — муниципальные спортсмены.
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Мира Полтева