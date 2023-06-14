Участниками «Суперлиги Подмосковья» уже стали более 11 тыс спортсменов

Фото: Минспорт МО
Вместе они преодолели 5 млн км из 10 млн запланированных
Участники спортивного проекта «Суперлига Подмосковья» во время тренировок вместе преодолели 5 162 000 км. Такие данные привели в пресс-службе Минспорта Московской области.
Активными участниками проекта, которые на постоянной основе выполняют задания, уже стали более 11 тыс человек. В рамках «Суперлиги Подмосковья Спортсмены провели более 500 тыс тренировок» и официально зафиксировали свои результаты.
Уникальный проект позволяет участникам превращать тренировочные километры в баллы и обменивать на различные поощрения, участие в розыгрышах, слоты для участия в спортивных мероприятиях в разных городах Московской области.
Тренировки рассчитаны на разный уровень подготовки, и даже начинающий, может найти для себя комфортный формат занятий. Став участником проекта «Суперлига Подмосковья», любой желающий может выбрать для себя любимый вид спорта и тренироваться круглый год.
Ранее «Радио 1» сообщало, что подмосковные шахматисты выиграли Всероссийские соревнования «Белая ладья».
«Подобного результата любители спорта добились с апреля прошлого по 14 июня нынешнего. Цель участников – совместно пройти, пробежать, проплыть и проехать 10 млн км», – говорится в сообщении.
Уникальный проект позволяет участникам превращать тренировочные километры в баллы и обменивать на различные поощрения, участие в розыгрышах, слоты для участия в спортивных мероприятиях в разных городах Московской области.
Тренировки рассчитаны на разный уровень подготовки, и даже начинающий, может найти для себя комфортный формат занятий. Став участником проекта «Суперлига Подмосковья», любой желающий может выбрать для себя любимый вид спорта и тренироваться круглый год.
Ранее «Радио 1» сообщало, что подмосковные шахматисты выиграли Всероссийские соревнования «Белая ладья».
Лора Луганская