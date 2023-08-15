Участники футбольного Кубка Игоря Акинфеева прошли жеребьёвку

Фото: Минспорт МО
Так, подмосковный Мастер-Сатурн» сыграет в группе «А», СШ «Витязь» из Московской области – в группе «Б», в группе «В» – ещё одна подмосковная команда «Химки».
Команды, занявшие первые места в группах, разыграют между собой главный трофей турнира – Кубок Игоря Акинфеева, а занявшие вторые места – Кубок Кипербола. Также в 2023-м пройдут соревнования среди вратарей – кипербатлы, которые впервые проводились в прошлом году в Бронницах.
Турнир среди детских команд проводится в Подмосковье с 2018 года. В этом году он состоится в пятый раз 21-22 августа. В этом году турнир переехал из Бронниц на стадион «Новые Химки». В соревнованиях примут участие команды юных игроков 2011 года рождения.
Читайте также:
Во втором этапе Кубка Сергея Карякина сыграли порядка 250 шахматистов
В Подмосковье определились победители и призёры чемпионата России по конкуру
16 команд юных футболистов разыграют в Химках Кубок Игоря Акинфеева