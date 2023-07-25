Учебно-тренировочный комплекс МГАФК в Малаховке откроют этой осенью

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Учебно-тренировочный комплекс Московской государственной академии физической культуры откроют этой осенью. Об этом стало известно во время поездки в Люберцы губернатора Московской области Андрея Воробьёва, который осмотрел строящийся комплекс вместе с министром спорта России Олегом Матыциным.
Они увидели крытый каток, залы хореографии, акробатики, сухого плавания, бассейны, тренажёрный зал и научные лаборатории, где будут заниматься спортсмены. Также Воробьёв и Матыцин встретились со студентами и преподавателями академии.
Объект начали строить в 2020 году. Открытие центра запланировано на сентябрь-октябрь этого года.
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Объект начали строить в 2020 году. Открытие центра запланировано на сентябрь-октябрь этого года.
«Это уникальное высшее учебное заведение, которое находится у нас в Малаховке. Оно готовит преподавателей, учителей, специалистов по адаптивной физической культуре и реабилитации. Вы знаете, насколько востребована спортивная инфраструктура. В центре смогут заниматься и те, кто учится своему профессиональному ремеслу из 50 регионов страны, и, самое главное – дети, которые живут вокруг», – сказал Воробьёв.Открытие центра позволит проводить занятия по плаванию, водному поло, прыжкам в воду, хоккею и фигурному катанию. Там смогут заниматься не только около 3 тыс студентов академии, но и сборные команды России. А у будущих тренеров появится возможность участвовать в тренировочном процессе лучших спортсменов страны. Кроме того, комплекс будет доступен для всех жителей Подмосковья.
«Московская академия физической культуры – один из старейших вузов нашей отрасли. Создание современной инфраструктуры привлечёт большое внимание и абитуриентов, и, самое главное, жителей Московской области с точки зрения занятия спортом. Мы сейчас пересматриваем профессиональные стандарты, чтобы студенты могли трудиться в общеобразовательных и в спортивных школах, других спортивных организациях. В лице Андрея Юрьевича, правительства Московской области я вижу очень надёжных партнеров. Мы обсудили перспективы ещё более тесного взаимодействия. Надеюсь, что эти планы перерастут в конкретные результаты», – отметил Матыцын.Проректор по научной работе МГАФК, доктор наук, профессор Павел Квашук рассказал, что на базе Академии планируют создать научно-практический центр для физической реабилитации.
«Мы здесь планируем, помимо спортивной и образовательной деятельности, развивать восстановительные средства и сделать центр физической реабилитации. Он будет работать на нужды населения, людей, которые сегодня вернулись с СВО с проблемами со здоровьем. Уже разработали концепцию. Перспективы у нас хорошие. Есть кадровый потенциал, молодые специалисты, преподаватели, магистранты, аспиранты», – поделился планами Квашук.В 2021 году Московская государственная академия физической культуры отметила 90-летний юбилей. За это время в ней подготовили больше 28 тыс тренеров и спортсменов, многие из которых получили мировую известность.
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Лора Луганская