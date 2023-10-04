УЕФА назвал страны-хозяйки чемпионата Европы по футболу в 2028 году

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Англия, Уэльс, Северная Ирландия, Шотландия и Ирландия впервые примут финальный турнир чемпионата Европы. УЕФА направила странам письмо, в котором подтверждено, что совместная заявка изучена и передана Исполнительному комитету организации, который оценит ее на заседании в Ньоне. После того, как Великобритания и Ирландия защитят свою заявку 10 октября, будет официально объявлено о месте проведения европейского чемпионата.
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