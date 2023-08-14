Украина готова участвовать в Олимпиаде, даже если российских спортсменов допустят до Игр

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Национальный олимпийский комитет Украины неоднократно заявлял о бойкотировании Игр, если до соревнований допустят россиян и белорусов.
Спортсмены из Украины готовы принять участие в Олимпийских играх 2024 года, которые пройдут в Париже, даже в оом случае, если до соревнований допустят атлетов из России и Белоруссии в нейтральном статусе.
Об этом рассказал в интервью Kyodo News президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт.
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Об этом рассказал в интервью Kyodo News президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт.
«Мы просто обязаны выступить на Олимпиаде», - сказал Гутцайт.Еще в конце марта член исполкома национального олимпийского комитета Олег Немчинов объявил, что правительство Украины приняло решение запретить украинским спортсменам участвовать в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм в Париже в случае участия в них российских атлетов. Точка зрения киевских властей начала несколько меняться.
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Мария Фирсова