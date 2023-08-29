Украинка Магучих устроила политическое шоу после победы на ЧМ

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Украинка Ярослава Магучих выиграла «золото» в прыжках в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в Будапеште с результатом 2,01 метра. После победы она и ее тренер обменялись националистическими приветствиями.
Долгое время украинка боролась в секторе с россиянкой Марией Ласицкене за звание лучшей прыгунье и регулярно проигрывала нашей спортсменке. Однако на чемпионате мира в Будапеште Магучих воспользовалась отсутствием российской спортсменки и взяла наконец долгожданное «золото». Только вспоминать будут скорее всего не ее победу, а отвратительное поведение легкоатлетки после решающего прыжка. И беспомощность официальных лиц, потакающих настоящей вакханалии.
После победы Магучих подбежала к своему тренеру Татьяне Степановой, которая не нашла ничего лучше, как выкрикнуть националистический лозунг «Слава Украине!», на что спортсменка тут же ответила соответствующим образом. В прямом эфире украинки обменялись бандеровскими приветствиями, которое использовали националисты во время Великой Отечественной войны. На церемонии награждения Магучих продолжала выкрикивать нацистское приветствие. Не хватало только вытянутой вперед руки.
Самое печальное, что организаторы и не думали вмешиваться. Наверное, делали вид, что не понимают, но в это верится с трудом. Лозунги, о которых идет речь, знают уже во всем мире. По правилам Магучих должны лишить награды и титула чемпионки, так как она грубо нарушила регламент, где четко указано, что спортсмен должен быть политически нейтральным, чтобы соответствовать правилам национальных и международных федераций. Но украинке наверняка все сойдет с рук, как это не раз уже бывало ранее. Достаточно вспомнить выходку фехтовальщицы Харлан. Лозунг «Спорт вне политики», к сожалению, давно и прочно забыт. В отличие от других лозунгов, которые украинцам позволяют произносить публично, наплевав на правила и регламенты.
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После победы Магучих подбежала к своему тренеру Татьяне Степановой, которая не нашла ничего лучше, как выкрикнуть националистический лозунг «Слава Украине!», на что спортсменка тут же ответила соответствующим образом. В прямом эфире украинки обменялись бандеровскими приветствиями, которое использовали националисты во время Великой Отечественной войны. На церемонии награждения Магучих продолжала выкрикивать нацистское приветствие. Не хватало только вытянутой вперед руки.
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Александр Бойцов