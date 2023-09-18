Украинская фехтовальщица Харлан вспомнила о скандале на чемпионате мира

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Украинская саблистка Ольга Харлан еще раз прокомментировала скандал на чемпионате мира в Милане, когда она отказалась после поединка пожать руку россиянке Анне Смирновой, как это положено по регламенту. По словам украинки, она после инцидента думала о завершении карьеры.
В пространном интервью для газеты The Guardian Харлан почему-то выставила себя жертвой, говорила, что ее спровоцировали. Непонятно, о какой провокации может идти речь, если она выставила навстречу сопернице саблю, когда сделала к ней шаг с протянутой для рукопожатия ладонью.
Зачем-то украинская фехтовальщица приплела к ситуации COVID-протокол. Во время чемпионата мира в Италии никакие коронавирусные ограничения уже не действовали. Харлан заявила, что не была готова к реакции Смирновой. Но ведь никакой реакции не было, кроме недоумения. Анна просто 45 минут стояла одна на фехтовальной дорожке, ожидая решения судей.
Напомним, Международная федерация фехтования (FIE) сначала справедливо дисквалифицировала украинку за нарушение регламента. Но позже отменила собственное решение. Кроме того, Харлан была автоматически допущена до Олимпийских игр в Париже. Удивляться двойным стандартам международных спортивных организаций не стоит. Как известно, еще Оруэлл писал, что некоторые «равнее других».
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Зачем-то украинская фехтовальщица приплела к ситуации COVID-протокол. Во время чемпионата мира в Италии никакие коронавирусные ограничения уже не действовали. Харлан заявила, что не была готова к реакции Смирновой. Но ведь никакой реакции не было, кроме недоумения. Анна просто 45 минут стояла одна на фехтовальной дорожке, ожидая решения судей.
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Александр Бойцов