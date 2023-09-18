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Украинская фехтовальщица Харлан вспомнила о скандале на чемпионате мира

18 сентября 2023, 09:44
Фото: istockphoto/PointImages

Фото: istockphoto/PointImages

Украинская саблистка Ольга Харлан еще раз прокомментировала скандал на чемпионате мира в Милане, когда она отказалась после поединка пожать руку россиянке Анне Смирновой, как это положено по регламенту. По словам украинки, она после инцидента думала о завершении карьеры.
В пространном интервью для газеты The Guardian Харлан почему-то выставила себя жертвой, говорила, что ее спровоцировали. Непонятно, о какой провокации может идти речь, если она выставила навстречу сопернице саблю, когда сделала к ней шаг с протянутой для рукопожатия ладонью.

Зачем-то украинская фехтовальщица приплела к ситуации COVID-протокол. Во время чемпионата мира в Италии никакие коронавирусные ограничения уже не действовали. Харлан заявила, что не была готова к реакции Смирновой. Но ведь никакой реакции не было, кроме недоумения. Анна просто 45 минут стояла одна на фехтовальной дорожке, ожидая решения судей.


Напомним, Международная федерация фехтования (FIE) сначала справедливо дисквалифицировала украинку за нарушение регламента. Но позже отменила собственное решение. Кроме того, Харлан была автоматически допущена до Олимпийских игр в Париже. Удивляться двойным стандартам международных спортивных организаций не стоит. Как известно, еще Оруэлл писал, что некоторые «равнее других».

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#интервью
#украина
#фехтование
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Россию вернут в европейский футбол только после окончания СВО
18 сентября 2023, 02:56

Фото: iStock/Pixfly

Российские футбольные сборные и клубы вернутся к участию в соревнованиях под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) только после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в интервью сербскому телеканалу Sportklub заявил президент УЕФА Александер Чеферин.
Напомним, ранее советник главы УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Климент заявил, что надеется на скорое возращение российских клубов и сборных на международные соревнования.

Украинская ассоциация футбола обратилась к Союзу европейских футбольных ассоциаций с просьбой отстранить представителей РФ от работы в УЕФА. Отмечается, что 15 представителей России заняли места в органах УЕФА на период до 2027 года.

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#уефа
#россия
#сво
#футбол
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Швед Дюплантис побил свой же мировой рекорд в прыжках с шестом
ТАСС: Швед Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
18 сентября 2023, 00:41

Фото: iStock/Andreyuu

Олимпийский чемпион, легкоатлет из Швеции Арман Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом, побив собственное же высшее достижение на планете, сообщает ТАСС.
В финале «Бриллиантовой лиги», проходящей сейчас в американском Юджине (штат Орегон), Дюплантис прыгнул на 6,23 метра. Тем самым он превзошёл собственный же мировой рекорд, поставленный им на чемпионате мира в июле, когда планка покорилась шведскому спортсмену на высоте 6 метров 21 сантиметр.

Для 23-летнего Дюплантиса, являющегося действующим олимпийским чемпионом, а также двукратным чемпионом мира и Европы, нынешний мировой рекорд  — уже седьмой по счету. Многие специалисты всерьёз называют его лучшим прыгуном в истории, превосходящим по таланту даже легендарного украинца Сергея Бубку, первого преодолевшим высоту в 6 метров.

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#рекорд
#швеция
#спортсмены
#лёгкая атлетика
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«Зенит» в гостях разгромил казанский «Рубин»
17 сентября 2023, 18:44

Фото: istockphoto/Rost-9D

В восьмом туре чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу «Зенит» из Санкт-Петербурга со счетом 3:0 переиграл казанский «Рубин» на поле соперника. Питерский клуб набрал 17 очков и идет на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко.
Чемпион России пяти последних сезонов начал матч без раскачки. Команда не слишком удачно стартовала в чемпионате, и теперь необходимо наверстывать упущенное. Счет уже на 7-й минуте открыл новобранец «сине-бело-голубых» Вильсон Изидор, перебравшийся на берега Невы из московского «Локомотива». В первом тайме зрители больше голов не увидели, хотя казанцы быстро оправились от шока и шли вперед большими силами.

Во втором тайме «Зенит» огорчил хозяев поля еще дважды. Сначала на 55-й минуте отличную резкую подачу Вендела с правого фланга в красивом прыжке внешней стороной стопы замкнул Маттео Кассьерра. Этот гол напомнил чем-то нестандартные удары Златана Ибрагимовича в его лучшие годы. Забитый мяч стал для колумбийского нападающего в этом чемпионате. Он уверенно возглавляет список бомбардиров. Итоговый счет на 59-й установил Клаудиньо. После подачи казанцами углового Сутормин и Вендел организовали быстрый выход из обороны, последний покатил мяч на Клаудиньо и бразилец хладнокровно пробил мимо вратаря.

«Зенит» продолжает погоню за лидером. В следующем туре питерцы примут на «Газпром Арене» московский «Локомотив».

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#зрители
#матч
#газпром
#счёт
#футбол
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Дмитрий Хохлов уволен с поста главного тренера «Сочи»
17 сентября 2023, 13:52

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

После поражения от московского «Спартака» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 0:1 отправлен в отставку главный тренер южан Дмитрий Хохлов. Он пробыл у руля команды всего несколько месяцев.
Возможно, Хохлову не хватило всего нескольких десятков секунд, чтобы удержаться на своем посту. Хотя игра  и проходила с преимуществом столичной команды, на ничью сочинцы вполне могли рассчитывать. Неприятности случились в самом конце матча. Сначала за пять минут основного времени получил травму и не смог продолжить игру защитник Иван Дркушич. Лимит замен у «Сочи» был исчерпан, поэтому команда осталась в меньшинстве. А на второй минуте компенсированного времени единственный мяч, ставший победным и отправивший Хохлова в отставку, забил сербский защитник «Спартака» Срджан Бабич.

Дмитрий Хохлов возглавил сочинский клуб 10 апреля 2023 года. По его руководством команда провела 19 матчей во всех турнирах, из  которых пять выиграла, 13 — проиграла, а одна встреча завершилась вничью. В настоящее время клуб располагается на  12-м месте в турнирной таблице чемпионата РПЛ.

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#клуб
#сочи
#игра
#встреча
#рпл
#футбол
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«Ак Барс» нанес первое поражение «Торпедо» в новом сезоне КХЛ
«Торпедо» потерпело первое поражение в новом сезоне КХЛ от «Ак Барса»
16 сентября 2023, 19:47

Фото: istockphoto / JohnAlexandr

Казанская команда «Ак Барс» победили нижегородскую команду «Торпедо» в игре регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Казани завершилась волевой победой хозяев стадиона со счетом 4:3 (0:0, 2:2, 2:1). 

Нападающий казанского «Ак Барса» Вадим Шипачев сделал две результативные передачи и побил рекорд Сергея Мозякина по очкам в регулярных чемпионатах КХЛ. 

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#рекорд
#кхл
#встреча
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Подмосковные спортсменки выиграли Всероссийские соревнования по хоккею на траве
15 сентября 2023, 21:47

Фото: Минспорт МО

Представительницы «СШОР по игровым видам спорта» выиграли Всероссийские соревнования по хоккею на траве «Травушка». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
В финале подмосковные спортсменки взяли верх над сборной Пермского края – 1:0. 
 
При этом представительницы Московской области Кира Захарова и Ксения Прудникова были признаны лучшим игроком и лучшим полузащитником соревнований соответственно.
 
Соревнования проходили в городе Крымске Краснодарского края. В них приняли участие восемь команд девушек 13 лет и моложе из семи регионов России.
 
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#московская область
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Агент Родригес заявил о тяжёлых переговорах с «Рубином» о трансфере Вады
15 сентября 2023, 17:00

Фото: istockphoto.com/Yuliia Zatula

Футбольный агент Мануэль Родригес заявил, что переговоры о трансфере футболиста Валентина Вады в «Рубин» были нелёгкими.
«Переговоры с «Рубином» были тяжёлыми. Валентин отлично играл в Испании. У него есть качества, главное, чтобы снег и холод в России не помешали ему их показать. Никакого страха перед приездом в Россию не было. Мы следим за политикой, и, если бы речь шла про выступления в Украине, это была бы немного другая ситуация. В России всё спокойно», — отметил в беседе с «РБ Спорт» Родригес.

Он подчеркнул хорошее отношение с Россией, и отметил, что никаких проблем в плане перехода нет в этом смысле нет.

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#переговоры
#футбол
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Мостовой допустил, что сборная РФ могла бы отобраться на Евро-24
15 сентября 2023, 16:40

Фото: istockphoto.com/FotografieLink

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой предположил, что при наличии возможностей сборная России могла бы отобраться на чемпионат Евро-24.
«Футбол сборной России не вызывает положительных эмоций. Команда играет скучно и без азарта. Но уверен, на Евро-2024 мы бы смогли отобраться. Сейчас это легко сделать. В группе по несколько команд уровня Сан-Марино и Лихтенштейна. Если бы нас не отстранили, мы бы прошли отборочный этап чемпионата Европы», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.

До этого сборная России сыграла вничью в товарищеском матче против Катара.

Ранее клуб «Кашира» одержал вторую подряд домашнюю победу в чемпионате России по футболу III дивизиона.

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#спорт
#евро
#футбол
#клуб
#сборная россии
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Валиева потребовала от CAS вернуть золото ЧР и не аннулировать результаты
15 сентября 2023, 14:53

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Российская фигуристка Камила Валиева выступила с требованием восстановить её золотую медаль чемпионата России и не аннулировать никакие результаты. Об этом сообщила пресс-служба CAS.
Отмечается, что фигуристка требует, чтобы период ее дисквалификации составил не более двух лет. 

«Валиева требует от CAS решения о том, что он не обладает юрисдикцией в отношении претензий WADA, ISU и РУСАДА, поскольку допинговое нарушение не доказано, и результат на чемпионате России должен быть восстановлен», — говорится в сообщении пресс-службы.
Слушания по делу Валиевой пройдут в закрытом режиме.

Напомним, Валиева, которой на момент сдачи допинг-пробы было 15 лет, в составе сборной России выиграла командный турнир Олимпиады-2022 в Пекине. Позже стало известно, что проба спортсменки, сданная ещё 25 декабря 2021 года, дала положительный результат на триметазидин.

WADA направило заявление в спортивный арбитражный суд с требованием дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года и аннулировать ее результаты. 

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#суд
#турнир
#допинг
#нарушение
#заявление
#спорт
#фигурное катание
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