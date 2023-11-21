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Украинская гимнастка Никольченко заявила о ненависти к Польше и её жителям

21 ноября 2023, 20:23
Фото: iStock/ValleraTo

Фото: iStock/ValleraTo

Украинская гимнастка Влада Никольченко заявила, что ненавидит Польшу, а в особенности людей, живущих в этой стране.

«Испортили настроение с утра. Ненавижу эту страну всей душой, а больше всего живущих тут людей. Я тут только потому, что в моей родной Украине закрыли аэропорт», - прокомментировала ситуацию Никольченко на своей странице в социальной сети Instagram*.

Вслед за высказыванием девушки, пост со скриншотом её сообщения опубликовал у себя на странице бывший генеральный Польской ассоциации гимнастики Петр Дек. Он выразил ​надежду, что украинская спортсменка больше никогда не приедет в ​Польшу.

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#гимнастика
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#польша
#спорт
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Подмосковные спортсмены выиграли международный турнир по индорхоккею в Минске
21 ноября 2023, 22:51

Фото: Минспорт МО

18 подмосковных спортсменов стали победителями VII Международного турнира по индорхоккею «Вечерний Минск». Они выступали в составе команд России, сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Турнир проходил в столице Белоруссии с 17 по 19 ноября. В нём участвовали клубные команды страны, сборная Белоруссии U-21, а также сборные команды России – всего шесть женских и шесть мужских команд. 
 
От женской команды «Динамо-Электросталь» в состав сборной были вызваны 12 игроков.  В мужском коллективе честь региона защищали шесть спортсменов клуба из Электростали. 
 
По итогам турнира мужская и женская команды не проиграли ни одного матча, завершив вничью лишь по одной игре.
 
При этом мужская сборная повторила прошлогодний успех на этом турнире, а женщины улучшили прошлогодний результат: в 2022 году они стали вице-чемпионами турнира. 

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#хоккей
#белоруссия
#подмосковье
#московская область
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Глава МОК Бах: Пока рано обсуждать последствия для РФ из-за Игр дружбы
21 ноября 2023, 20:57

Фото: iStock/stefko

В настоящий момент рано обсуждать, какие Россию могут ожидать последствия из-за проведения Игр дружбы, заявил глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
«Спортивные мероприятия должны быть организованы спортивными организациями, они должны соблюдать правила спортивных организаций. Сейчас ведутся обсуждения по этому поводу, слишком рано говорить о последствиях, разные варианты возможны», - прокомментировал ситуацию Бах. 

Напомним, о проведении Игры дружбы было объявлено в июне на Петербургском экономическом форуме. Они должны пройти летом 2024 года в Москве. Предварительно, Игры дружбы будут представлять собой формат, похожий на опыт московской Олимпиады-1980 и Игр дружбы-1984. К участию в соревнованиях будут приглашены спортсмены из дружественных РФ стран, однако, точный список оглашён еще не был.

В то же время, проведение Игр дружбы успели осудить практически все международные спортивные организации.

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#спортсмены
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#мероприятия
#игры
#рф
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Хоккеист Каменев назвал игру ЦСКА и СКА очень качественной
21 ноября 2023, 15:12

Фото: istockphoto.com/AlenaLitvin

Бывший игрок СКА, бронзовый призер чемпионата СССР Василий Каменев назвал матч СКА и ЦСКА в чемпионате КХЛ очень качественной игрой.
«Такая серия – это хорошо, но сама игра была очень качественной. Два сильных противника, раздражители друг для друга. Очень понравились обе команды. Конечно, это был матч уровня плей-офф. Никто не перемещался по площадке вхолостую. Вспомнить хотя бы первый гол. Казалось, ЦСКА выведет шайбу из зоны, но защитник СКА доработал до синей, отнял, отдал пас, и бросок последовал из-под защитника. На каждом метре льда была упорная борьба», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Каменев.

Так, игра СКА и ЦСКА в матче чемпионата КХЛ завершилась победой армейцев Санкт-Петербурга со счетом 2:1.

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#спорт
#кхл
#матч
#игра
#хоккей
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Футболист Алдонин назвал Дзагоева один из самых талантливых игроков РФ
21 ноября 2023, 15:03

Фото: istockphoto.com/gorodenkoff

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин заявил, что спортсмен Алан Дзагоев является одним из самых талантливых российских игроков.
«Алан на футбольном поле умел делать всё. Когда он был здоров, все понимали, что это футболист очень высокого уровня. У Дзагоева была достойная карьера, он провёл много важных матчей за ЦСКА и сборную России. Где-то полностью раскрыть потенциал помешали травмы. Алан – один из самых талантливых российских игроков», – прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Алдонин.

Он также пожелал спортсмену удачи в дальнейшем.

Ранее сообщалось, что российский полузащитник Алан Дзагоев, который выступает за «Ламию», решил завершить футбольную карьеру. Информацию подтвердила пресс-служба клуба. «Ламия» объявила о взаимном прекращении сотрудничества с Дзагоевым.

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Футболист Алан Дзагоев завершил спортивную карьеру
21 ноября 2023, 14:35

Фото: istockphoto/Rost-9D

Российский полузащитник Алан Дзагоев, который выступает за «Ламию», решил завершить футбольную карьеру.
Информацию подтвердила пресс-служба клуба. «Ламия» объявила о взаимном прекращении сотрудничества с Дзагоевым.

«Российский полузащитник изъявил желание уйти из нашей команды, заодно завершив большую футбольную карьеру», – сказано в сообщении.
Ранее сообщалось, что Дзагоев захотел  закончить карьеру из-за серьезного повреждения колена. За последние годы Дзагоев часто травмировался

Футболист родился 17 июня 1990 года в Республике Северная Осетия – Алания. Алан Дзагоев является трехкратным чемпионом России, 4 раза становился обладателем Кубка России и Суперкубка России. 9 раз оказывался в списке 33 лучших футболистов чемпионата страны.

С 2008 по 2022 годы защищал цвета ЦСКА. Также выступал за «Крылья Советов» (Самара) и «Рубин» (Казань). В 2023 году начал играть за греческую «Ламию».

В сборной России выступал с 2008 по 2018 годы.

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#спорт
#карьера
#клуб
#греция
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В Егорьевске прошла спартакиада ГТО среди школьников
21 ноября 2023, 13:38

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Спартакиаду ГТО среди школьников провели в Городском округе Егорьевск. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Спартакиада проходила на базе Дворца спорта «Егорьевск».

В сдаче норм ГТО приняли участие 76 школьников из 16 команд образовательных организаций городского округа Егорьевск.

Дети сдавали бег 30 метров, прыжок в длину с места, челночный бег 3×10 м, наклон вперед и поднимание туловища из положения лежа на спине.

По подсчитанным баллам первыми стали  МБОУ СОШ №8 объект 4. На втором месте расположилось МАОУ «Центр образования» объект 3, а тройку лидеров закрыла команда из МАОУ «Центр образования» объект 1.

Стоит отметить, что все участники соревнований получили памятные медали с символикой ГТО, грамоты, а также сувениры и сладкие подарки.

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#егорьевск
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#гто
#подарки
#школьники
#подмосковье
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Сборная России не сможет выступит на Кубке мира по хоккею в 2025 году
21 ноября 2023, 10:34

Фото: istockphoto/gorodenkoff

Глава Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги Марти Уолш сообщил, что российские игроки, вероятно, не примут участия в международном турнире НХЛ в феврале 2025 года.
Также заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщал, что лига совместно с NHLPA разрабатывает международный турнир сборных, который пройдет в феврале 2025 года. Соревнование не обязательно будет соответствовать формату Кубка мира, который НХЛ и NHLPA проводили в 1996, 2004 и 2016 годах.

«В данном случае речь идет о более серьезной проблеме. Есть федерации, которые не разрешают своим игрокам участвовать в турнире (с россиянами). Нужно принимать во внимание всё это», цитирует Уолша Daily Faceoff.
«Я представляю всех. Я собираюсь поддержать своих ребят (россиян). Это действительно сложная ситуация. Ужасно, что приходится считаться с тем, что происходит в мире», - сказал Марти Уолш.
Ранее гендиректор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что РФ не имеет права проводить Всемирные игры по причине отсутствия статуса соответствия у Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает РИА Новости.
Ниггли заявил что нужно внимание к данному мероприятию с точки зрения антидопинга.

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#россия
#политика
#спорт
#хоккей
#турнир
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В Подмосковье прошел II Кубок Президента ОАЭ по конкуру
21 ноября 2023, 10:27

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Московской области провели II Кубок Президента ОАЭ по конкуру. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования проходили с 16 по 18 ноября в конно-спортивном комплексе в Московской области Maxima Park.

В Подмосковье турнир проходит второй год. Идею проводить соревнования в Подмосковье предложил Чрезвычайный и Полномочный Посол ОАЭ в России Мухаммед Ахмед Аль-Джабер.

В этом году в нем приняли участие спортсмены из России, Узбекистана и Республики Беларусь.

В  соревнованиях на мощность «по шести препятствиям» победу одержала Дарья Самохина, второе место поделили Богдан Васьковский и Сергей Петров. По итогам классического маршрута с перепрыжкой 110 см детский Кубок президента ОАЭ забрали Валерия Алискина. Серебро и бронзу выиграла Александра Орлова.

В классическом маршруте с высотой препятствий 120 см призерами стали Валерия Алискина, Мария Воронкова и Алиса Лыбань.

Стоит отметить, что победителем Гран-при Кубка Президента ОАЭ стала Анастасия Щербакова в паре с Фаворитом Бэк Ноергаардом. Второе место у Натальи Симонии и Клёна,а бронза у Сергея Петрова и Баладины Дю Шаню.

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#подмосковье
#турнир
#соревнования
#спортсмены
#посол
#конный спорт
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Италия лишила Украину прямой путёвки на Евро-2024
Украина не смогла напрямую выйти в финальную часть ЧЕ-2024 из-за ничьи с Италией
21 ноября 2023, 02:25

Фото: iStock/matimix

Футбольная сборная Украины не смогла напрямую пробиться на чемпионат Европы по футболу 2024 года, сыграв ничью с командой Италии (0:0). Об этом сообщает портал Sport.ru.
После состоявшегося в немецком городе Леверкузен матча, в котором обе команды так и не смогли открыть счёт, украинцы заняли лишь третье место в группе С отборочного турнира, набрав 14 очков. А вот «Скуадра адзурра» с таким же результатом заняла второе место, опередив «жёлто-синих» по дополнительным показателям и тем самым гарантировав себе прямое попадание в финальную часть первенства Старого Света.

При этом украинская команда ещё не потеряла шансы всё же оказаться на Евро — она может попасть туда через стыковые матчи Лиги Наций.

Ранее в понедельник, 20 ноября, сборная России по футболу одержала победу в товарищеском матче с национальной командой Кубы.  Игра состоялась на волгоградском стадионе «Волгоград Арена» и завершилась со счётом 8:0 в пользу российской футбольной дружины.

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