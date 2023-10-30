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Украинская легкоатлетка Магучих рассказала о письме от россиянки Ласицкене

30 октября 2023, 10:19
Фото: iStock/alzay

Фото: iStock/alzay

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала о письме от россиянки Марии Ласицкене со словами поддержки.
В интервью YouTube-каналу Евгения Пронина Ярослава Магучих рассказала, что российская легкоатлетка Мария Ласицкене написала ей.
«Но знаете, было такое сообщение: «Извини, что я раньше не написала. Я думала, это тебе не нужно, зачем тебе это. Моя поддержка и слова необязательны», —рассказала Магучих.

По словам спортсменки, россиянка связалась с ней только летом прошлого года после того, как издания написали об отсутствии реакции на ситуацию. По словам Магучих, всё было бы иначе, если бы Мария Ласицкене написала ей в феврале 2022 года.
«Она поддержала меня как спортсменку и девушку, с которой соревновалась. Но потом написала: «Я знаю, что ты меня не поймешь». У меня просто отпало это желание, когда еще раньше я чего-то ждала», — говорит Ярослава Магучих.
Во время Олимпийских игр в Токио Ласицкене и Магучих сделали общее фото. Спортсменки завоевали, соответственно, золотую и бронзовую медали в соревнованиях по прыжкам в высоту. После чего украинка подверглась критике. Её вызвали на беседу в министерство обороны.

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#спорт
#россия
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Спортсмен из Подмосковья выиграл золото на первенстве мира по вольной борьбе
30 октября 2023, 09:16

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Спортсмен из Солнечногорска стал победителем Первенства мира по вольной борьбе. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
С 23 по 29 октября в столице Албании, Тиране проходил чемпионат мира по борьбе среди спортсменов до 23 лет.

Иналбек Шериев стал золотым призером в финале Первенства мира по вольной борьбе в весовой категории до 70 килограмм. Спортсмен одержал победу в полуфинале над американцем и японцем в финальной схватке.

Стоит отметить, что он представлял солнечногорскую СШОР по единоборствам  и Московский областной Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта. 

Кроме этого, всего на соревнованиях по спортивной борьбе в Тиране спортсмены из России завоевали пять золотых, одну серебряную и две бронзовые медали.

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#подмосковье
#золото
#победители
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Россияне стали двукратными победителями чемпионата мира по Dota 2
Российская команда Team Spirit стала двукратным победителем ЧМ по Dota 2
30 октября 2023, 03:37

Фото: iStock/fpphotobank

Команда Team Spirit из России сумела стать двукратным победителем The International 12 - чемпионата мира по компьютерной игре Dota 2.
Соревнования The International 2023 прошли в американском городе Сиэтл. Команда Team Spirit одержала победу со счетом 3:0. Это второй случай в истории, когда одна команда становится двукратным чемпионом. В первый раз это удалось коллективу OG из Западной Европы (2018, 2019). Team Spirit за свою победу была награждена суммой более 1,4 миллиона долларов.

Напомним, в июле российская команда Team Spirit уже доказала свою мастерство, одержав победу на международном коммерческом турнире Riyadh Masters, который проходил в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Состав команды Team Spirit включает российских игроков: Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов и Ярослав Miposhka Найденов, а также украинских игроков: Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков. Команда уже признавалась чемпионом мира по Dota 2 в 2021 году.

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#соревнования
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Каширянин завоевал путевку на Первенство ЦФО России по самбо
28 октября 2023, 18:26

Фото: Пресс-служба городского округа КашираФото: Пресс-служба городского округа Кашира

Спортсмен из Каширы завоевал путевку на Первенство ЦФО России по самбо, об этом сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Соревнование по самбоу среди юниоров и юниорок состоялось 21 октября в городском округе Королёв. 

В Первенстве по Московской области приняли участие спортсмены от 18 до 20 лет. Среди них - 64 юниора и 36 юниорок из 15 городских округов Подмосковья. 

В результате, серебряную медаль взял воспитанник МАУ «Спортклуб «Кашира» имени Н.П. Елисеева» Даниил Бикбаев. Помимо призового места, он также выиграл путёвку на Первенство ЦФО России.

Представители каширской администрации выразили свои поздравления Бикбаеву, а также его тренеру Андрея Бикбаева.

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#цфо
#самбо
#подмосковье
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Воронежский «Факел» обыграл «Спартак» впервые за 23 года
28 октября 2023, 16:16

Фото: istockphoto/Marcus Millo

В матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Факел» на своем поле обыграл московский «Спартак» со счетом 2:0. В последний раз до этого воронежцы одерживали победу над «красно-белыми» в 2000-м году.
Матч проходил в очень сложных погодных условиях, поле было мягким после проливного дождя. Перед игрой для удаления воды с газона сотрудники Центрального стадиона профсоюзов и стюарды использовали даже лопаты. Мяч все равно порой застревал в лужах.

В таких условиях, на тяжелом поле многое решал настрой на игру. Показалось, что игроки «Факела» вышли на матч более мотивированными, заряженными на победу. Они атаковали больше и активнее, создавали опасные моменты. Но до поры «Спартак» выручал вратарь Максименко, либо воронежцы были неточны в решающей фазе атаки.



Многое определилось на 70-й минуте. Защитник «красно-белых» Срджан Бабич опасно сыграл в своей штрафной против Альшина. Кроме пенальти для своей команды, игрок заработал еще и желтую карточку, которая оказалась второй, поэтому Бабич был удален с поля. Одиннадцатиметровый спокойно реализовал Марков. Оставшись в меньшинстве, «Спартак» уже ничего не смог противопоставить сопернику, а «Факел» на 84-й минуте забил еще один гол. Отличился вышедший на замену Максимов.

Воронежцы после этой победы набрала 15 очков и поднялась на 11-е место. «Спартак» с 20-ю очками идет на четвертом месте, но тур только начался и по его окончанию «красно-белых» могут потеснить сразу три московские команды — «Локомотив», ЦСКА и «Динамо». Тучи над тренером Гильермо Абаскалем продолжают сгущаться.

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#матч
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#футбол
#игра
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Судьи отменили гол Александра Овечкина в матче НХЛ
Судьи отменили гол Овечкина в матче НХЛ из-за офсайда
28 октября 2023, 13:37

Фото: iStock/gorodenkoff

Судьи отменили гол российского нападающего «Washington Capitals» Александра Овечкина во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Minnesota Wild». Об этом сообщает «Спорт-экспресс».
Отмечается, что гол Овечкина был отменён из-за офсайда. Этот инцидент лишил российского нападающего 825-го гола в карьере в НХЛ.

По итогу, «Вашингтон» всё же одержал победу со счётом 3:2. А сам Овечкин был отмечен результативной передачей. 

Напомним, что Александр Овечкин стремится побить рекорд Уэйна Гретцки, который забил 894 шайбы. На данный момент российский нападающий уже превзошёл Горди Хоу, который был на третьем месте рейтинга. 

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#спорт
#хоккей
#александр овечкин
#судья
#нхл
#матч
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Тарасова высказала уверенность в стойкости Валиевой перед судами
27 октября 2023, 15:09

Фото: istockphoto.com/SeventyFour

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что фигуристка Камила Валиева обладает стойким характером и способна выдержать испытания, включая судебные слушания в CAS.
«Не надо переживать за Камилу Валиеву. У неё железный характер. Никакие суды её не сломают. Выйдет на Гран-при и откатает свои программы. А что ещё делать? Так сложились обстоятельства», — прокомментировала в беседе с «РБ Спорт» Тарасова.

Отмечается, что слушания в CAS по делу 17-летней фигуристки Камилы Валиевой возобновятся 9 ноября. Так, ISU, ВАДА и РУСАДА оспаривают решение независимого дисциплинарного комитета российского агентства, который не нашел вины спортсменки в положительной допинг-пробе.

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#спорт
#допинг
#россия
#фигурное катание
#суд
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Футболист Пономарев спрогнозировал ничью в матче ЦСКА и «Краснодара»
27 октября 2023, 15:06

Фото: istockphoto.com/matimix

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что хорошим вариантом для ЦСК в матче с «Краснодаром» была бы ничья.
Он добавил, что, скорее всего, ничья и получится.

«ЦСКА будет очень сложно быть в лидирующей тройке. Тем более «Краснодар» — серьёзная команда. Мухин получил очень тяжелую травму, сейчас отправится на лечение. Если ЦСКА сыграет вничью с «Краснодаром», это будет хорошо. В центральной зоне у армейцев большие потери, нападение вообще никакое. Думаю, счет будет 0:0», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Пономарев.

Две команды из Домодедово примут участие в чемпионате России по футболу 8х8. Для выхода в финал более 800 команд сражались за право представлять свой регион на чемпионате. Всего на соревнования заявлено 100 команд из 79 регионов страны.

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#спорт
#футбол
#матч
#прогноз
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В чемпионате по кикбоксингу в Раменском участие принимают 16 стран
27 октября 2023, 09:45

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены из 16 стран мира принимают участие в чемпионате стран ШОС по кикбоксингу в Раменском. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

 Международный турнир по кикбоксингу  стартовал 25 октября в Раменском дворце спорта «Борисоглебский».


Свыше 700 бойцов из 16 стран приняли участие международных соревнованиях по кикбоксингу. Участники показывают свои навыки в таких дисциплинах как фулл-контакт, лоу-кик, К1, лайт-контакт и  поинтфайтинг, а также сольные композиции.

 

«У нас сейчас уникальная возможность стать свидетелями новой истории большого международного турнира. Более 700 спортсменов, 16 стран, более 50 субъектов России. Кто-то видит препятствия, мы видим возможности. И мы рады делиться этими возможностями с вами. Я уверен, что отсюда никто не уйдёт равнодушным», – подчекнул генеральный секретарь Федерации кикбоксинга России Владимир Филатов. 


Кроме этого, всех причастных к мероприятию ждет вечер гала-финалов любительского кикбоксинга, а также международный профессиональный турнир ФКР ПРО 6. Он состоится 28 октября.

Стоит отметить, что выступать в профессиональном турнире будут чемпионы России и чемпионы Мира из Грузии, России и Индии.


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#спортсмены
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Россиянин Воронков подрался с тафгаем «Монреаля» в дебютном матче в НХЛ
27 октября 2023, 08:14

Фото: istockphoto/JohnAlexandr

Российский нападающий Дмитрий Воронков в ночь на 27 октября по МСК провел свой первый матч в Национальной Хоккейной Лиге за команду «Коламбус Блю Джекетс» против «Монреаль Канадиенс». Уже на второй минуте матча дебютант не побоялся вступить в схватку со штатным тафгаем команды соперника Арбером Джекаем.
Воронков применил против крупного, но неповоротливого канадца силовой прием, после которого тот упал на лед. Не желая сносить такой дерзости от новичка, Арбер, поднявшись на ноги, тут же начал драку, сообщает «Чемпионат». Но российский хоккеист не дрогнул и достойно провел мини-поединок против штатного бойца, которых в лиге называют тафгаями (от англ.  tough guy — жёсткий, крутой парень - прим. ред.).

Матч проходил на стадионе «Белл-центр» в Монреале. «Коламбус» неплохо начал и вел в счете 2:0 и 3:1, однако затем позволил соперникам сравнять счет, и судьба встречи решалась в овертайме. В нем победу «Монреалю» принесла шайба Коула Колфилда. Дмитрий Воронков получил результативный балл за голевую передачу, когда Эмиль Бёмстрем забрасывал третью шайбу «Коламбуса».

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