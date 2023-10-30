Украинская легкоатлетка Магучих рассказала о письме от россиянки Ласицкене

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«Но знаете, было такое сообщение: «Извини, что я раньше не написала. Я думала, это тебе не нужно, зачем тебе это. Моя поддержка и слова необязательны», —рассказала Магучих.
«Она поддержала меня как спортсменку и девушку, с которой соревновалась. Но потом написала: «Я знаю, что ты меня не поймешь». У меня просто отпало это желание, когда еще раньше я чего-то ждала», — говорит Ярослава Магучих.Во время Олимпийских игр в Токио Ласицкене и Магучих сделали общее фото. Спортсменки завоевали, соответственно, золотую и бронзовую медали в соревнованиях по прыжкам в высоту. После чего украинка подверглась критике. Её вызвали на беседу в министерство обороны.
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