Украинская саблистка отказалась от рукопожатия с россиянами

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Украинская спортсменка заявила, что участники соревнований готовы встретиться на спортивной арене с россиянами, однако, рукопожатия будут исключены. Комментируя свою дисквалификацию, Харлан заявила, что ошибочно полагала, что у нее есть право на свое слово, но, по всей видимости это не так, заключила она.
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