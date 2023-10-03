Украинская теннисистка Цуренко выступила с критикой в адрес WTA

Спортсмены-тхэквондисты из Московской области завоевали 4 золотые и 3 бронзовые медали чемпионата России по тхэквондо среди мужчин и женщин.

Чемпионат России по тхэквондо проходил в городе Майкоп (Республика Адыгея) в период с 23 по 30 сентября, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Чемпионами России стали: Идар Багов (весовая категория до 58 кг), София Мотлох (весовая категория до 62 кг), Елизавета Ряднинская (вес до 49 кг), Милана Бекулова (весовая категория до 46 кг).

Бронзовыми призёрами стали: Валерия Скапровская (весовая категория до 67 кг), Камила Гостенкова (в весе до 53 кг) и Павел Койко (категория более 87 кг).

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