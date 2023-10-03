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Украинская теннисистка Цуренко выступила с критикой в адрес WTA

03 октября 2023, 10:48
Фото: istockphoto/microgen

Фото: istockphoto/microgen

Украинская теннисистка Леся Цуренко выступила с резкой, хотя и невнятной, критикой WTA (Women's Tennis Association, Женская теннисная ассоциация). Например, она пожаловалась, что теннисное сообщество перестало обсуждать ситуацию на Украине.

В интервью изданию «Большой теннис Украины» спортсменка уже полтора года находится в состоянии постоянного противостояния с WTA из-за «замалчивания» украинских событий. Не вполне понятно, в чем заключается это «замалчивание». Возможно, Цуренко ожидает от международной спортивной организации каких-то громких политических заявлений, что довольно странно, учитывая давний, хотя и основательно подзабытый лозунг «Спорт вне политики».

Украинская теннисистка обратилась также к WTA с призывом уточнить особенности статуса нейтральности игроков, в котором выступают спортсмены из России и Белоруссии. Опять же непонятно, какие ее интересуют особенности. Российские и белорусские теннисисты выступают без флага и гимна, в статусе нейтральных атлетов. Из каких они стран, всем и так известно. Возможно, Цуренко просто досаден тот факт, что первое место в женском теннисном рейтинге занимает представительница Белоруссии Арина Соболенко. Ее соотечественница Виктория Азаренка занимает 18-ю позицию. Сама Цуренко обитает в районе 50-го места. Выше ее в мировой табели о рангах располагаются шесть россиянок. С игровым их статусом все понятно: они просто лучше. Теперь для украинки стало вдруг важным прояснить, что значит нейтральный статус теннисисток.

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#спорт
#теннис
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Клуб Бензема «Аль-Иттихад» бойкотировал матч азиатской ЛЧ из-за бюста Сулеймани
03 октября 2023, 08:51

Фото: istockphoto/Yuliia Zatula

Матч второго тура Лиги чемпионов Азиатской конфедерации футбола между командами «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии и иранским «Сепаханом» отменен из-за политического скандала. Саудовская команда отказалась выходить на поле из-за памятника Касему Сулеймани у входа на стадион.
Представители «Аль-Иттихада» требовали удалить статую. Иранцы отказались это сделать. В итоге «Аль-Иттихад» в полном составе покинул стадион и уехал обратно в аэропорт, пишет издание Sport24. По регламенту турнира, клуб из Саудовской Аравии, за который выступают обладатель Золотого мяча Карим Бензема, его партнер по сборной Франции Н'Голо Канте и бразилец Луис Фелипе, должен получить техническое поражение 0:3. Насколько известно, в настоящее время окончательное решение по санкциям против саудитов еще не принято.

Напомним, иранский генерал Касем Сулеймани погиб в 2020 году в Ираке в результате авиаудара ВВС США. Как считают в Саудовской Аравии, он был причастен к совершению террористических актов на территории их страны.

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Турнир «Сильные фигуры» закрыл сезон гольфа в Подмосковье
02 октября 2023, 13:47

Фото: организаторы турнира

В Дмитровском городском округе прошёл последний в году турнир в рамках международного фестиваля интеллектуальных видов спорта «Сильные фигуры». Об этом сообщили организаторы турнира.
Фестиваль проходит с 2019 года. В его рамках организуются турниры по гольфу, шахматам, кёрлингольфу, бильярду и теннису. На фестивале в качестве участников и зрителей неизменно присутствуют российские политики, государственные деятели, олимпийские чемпионы и призёры. 
 
В турнире по кёрлингольфу приняли участие двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию, восьмикратная чемпионка мира, знаменосец сборной России на Олимпиаде в Токио Софья Великая, олимпийский чемпион по лыжным гонкам в марафоне Александр Легков, олимпийский чемпион по лыжным гонкам, трёхкратный чемпион мира Никита Крюков и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту, двукратная чемпионка мира Елена Слесаренко.
 
«Победу одержала команда Слесаренко, вместе с которой играли Валерий Гаврилов и Ксения Симановская. На втором месте оказалась команда Александра Легкова, с которым выступали Александр Силин и Дмитрий Козаченко. На третьем месте – команда Софьи Великой, вместе с которой пытались попасть в лунку Евгений Ковтун и Ольга Матешина. Единственный удар, когда мяч закатился в лунку с первого раза, удался не именитым гольфистам, а Легкову, для которого это был первый опыт игры в гольф», – говорится в сообщении.
 
Организатор фестиваля Евгений Ковтун отметил не только прекрасную погоду и гостеприимство клуба «Сильный фигуры», но и большое внимание со стороны прессы к заключительному турниру сезона.  

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#гольф
#дмитров
#спорт
#турнир
#московская область
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Подмосковные гольфисты завоевали четыре медали Кубка России
02 октября 2023, 11:53

Фото: Минспорт МО

Спортсмены из Подмосковья выиграли две золотые, серебряную и бронзовую медали на Кубке России по гольфу. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Обладателем почётного трофея в соревнованиях мужчин стал Иван Стриганов. Третье место занял Давид Нагиев.
 
У женщин награду высшего достоинства взяла Вероника Крученко. На втором месте расположилась Алиса Молоканова.
 
Кубок России по гольфу проходил в Геленджике.
 
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#спорт
#минспорт мо
#гольф
#турнир
#подмосковье
#московская область
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Экс-игрок Булыкин: Не понимаю, как Абаскаль попал в «Спартак»
02 октября 2023, 11:38

Фото: iStock/matimix

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на итог центрального матча 10-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Спартаком». Об этом сообщает «РБ Спорт».
«Мне непонятны эксперименты Абаскаля. Футболисты уже сами не знают, кто из них игрок основного состава. Я не понял, как он попал в «Спартак», но это уже не так важно. Важнее, что сейчас сами игроки не совсем довольны положением. Абаскаль после такого поражения обязательно будет общаться с руководством», — цитирует Булыкина «РБ Спорт».

По мнению бывшего нападающего, в прошедшем матче «Спартак» «просто сломался». Булыкин отметил, что все планы на игру испортились в самом начале матча. Он добавил, что «Крылья Советов» грамотно воспользовались ошибками красно-белых.

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#спорт
#президент
#спартак
#футбол
#игра
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Подмосковная теннисистка Андреева пробилась в основную сетку турнира в Пекине
02 октября 2023, 10:28

Фото: Минспорт МО

Подмосковная теннисистка Мирра Андреева обыграла Барбору Крейчикову из Чехии на старте турнира Женской теннисной ассоциации в Пекине. Россиянка победила со счетом 6:2, 6:2 и пробилась в основную сетку соревнований через квалификацию.
16-летняя Андреева занимает 62-е место в рейтинге WTA. На её счету пока нет побед на турнирах под эгидой организации. В этом году она вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции, в четвертый круг Уимблдона и во второй круг Открытого чемпионата США. Помимо этого, в нынешнем сезоне она дошла до финала юниорского Открытого чемпионата Австралии, где уступила соотечественнице Алине Корнеевой.    

Турнир в Пекине проводится на покрытии «хард». Общий призовой фонд превышает 8 млн долларов. 
 
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#теннис
#турнир
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#подмосковье
#московская область
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Президент РФС Колосков: Абаскаль ошибся с заменами, это тренерское поражение
02 октября 2023, 10:15

Фото: iStock/FotografieLink

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал матч 10-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Спартак» (4:0). Об этом сообщает «РБ Спорт».
Колосков утверждает, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль допустил ошибки с заменами.

«По первому тайму не складывалось ощущения, что игра закончится разгромом «Спартака». Казалось, что во второй половине красно-белые смогут выправить ситуацию. Но Абаскаль ошибся с заменами — убрал игроков, которые приносили большую пользу. Поэтому это поражение можно назвать тренерским», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».

Президент РФС отметил игру «Крыльев Советов», поясняя, что наблюдать за ними приятно. Колосков подчеркнул, что в этом матче они провели хорошую игру, которая привела к заслуженному месту в турнирной таблице.

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#футбол
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Регбистки клуба «ВВА-Подмосковье» выиграли Кубок России
02 октября 2023, 10:13

Фото: Минспорт МО

Клуб «ВВА-Подмосковье» завоевал Кубок России по регби-7 среди женских команд. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В первый игровой день подмосковные спортсменки обыграли столичный ЦСКА – 10:7. Далее регбистки из Монина разгромили сборную Татарстана со счётом 50:0 и «Енисей-СТМ» – 24:0.
 
Во второй день турнира команда из Московской области одолела «Кубань» со счётом 31:0 и «Аргат» с ещё большим перевесом – 38:0.
 
Таким образом, Кубок России по регби-7 среди женских команд отправляется в Подмосковье. Обладательниц почётного трофея поздравил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов.

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#подмосковье
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Подмосковные Тхэквондисты стали победителями и призёрами чемпионата России
02 октября 2023, 10:05

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены-тхэквондисты из Московской области завоевали 4 золотые и 3 бронзовые медали чемпионата России по тхэквондо среди мужчин и женщин.

Чемпионат России по тхэквондо проходил в городе Майкоп (Республика Адыгея) в период с 23 по 30 сентября, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Чемпионами России стали: Идар Багов (весовая категория до 58 кг), София Мотлох (весовая категория до 62 кг), Елизавета Ряднинская (вес до 49 кг), Милана Бекулова (весовая категория до 46 кг).

Бронзовыми призёрами стали: Валерия Скапровская (весовая категория до 67 кг), Камила Гостенкова (в весе до 53 кг) и Павел Койко (категория более 87 кг).

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Российская теннисистка Кудерметова выиграла турнир WTA в Токио
01 октября 2023, 09:34

Фото: iStock/icetocker

Российская теннисистка Вероника Кудерметова стала победительницей турнира WTA в Токио.
Российская теннисистка Вероника Кудерметова выиграла турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) в Токио.
 
В финале турнира категории WTA 500 российская спортсменка оказалась сильнее американки Джессики Пегулы, которая занимает четвертую строку рейтинга WTA. Встреча длилась 1 час 24 минуты и закончилась со счётом 7:5, 6:1.
 
26-летняя Вероника Кудерметова (19-я ракетка мира) второй раз выиграла трофей в одиночном разряде WTA. Первый титул был завоеван в 2021 году в Чарльстоне.
 
WTA и Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) решили не отстранять россиян от соревнований. Спортсмены выступают на турнирах в нейтральном статусе.

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