Украинская теннисистка Цуренко выступила с критикой в адрес WTA

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Украинская теннисистка обратилась также к WTA с призывом уточнить особенности статуса нейтральности игроков, в котором выступают спортсмены из России и Белоруссии. Опять же непонятно, какие ее интересуют особенности. Российские и белорусские теннисисты выступают без флага и гимна, в статусе нейтральных атлетов. Из каких они стран, всем и так известно. Возможно, Цуренко просто досаден тот факт, что первое место в женском теннисном рейтинге занимает представительница Белоруссии Арина Соболенко. Ее соотечественница Виктория Азаренка занимает 18-ю позицию. Сама Цуренко обитает в районе 50-го места. Выше ее в мировой табели о рангах располагаются шесть россиянок. С игровым их статусом все понятно: они просто лучше. Теперь для украинки стало вдруг важным прояснить, что значит нейтральный статус теннисисток.
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