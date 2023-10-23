Украинский «Шахтер» расторг контракт со сбежавшим в Россию футболистом Роспутько

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Украинский клуб «Шахтер», ранее базировавшийся в Донецке, но затем переехавший во Львов, разорвал контракт с 19-летним футболистом молодежной команды Александром Роспутько. Игрок после матча с бельгийским «Антверпеном» не пожелал возвращаться на Украину, а через Турцию уехал в Россию.
Причиной побега могли стать пророссийские взгляды футболиста и его семьи. Роспутько родился в Горловке на севере Донецкой Народной Республики. Из-за симпатий к России у него неоднократно возникали конфликты с партнерами по команде. Отец игрока Юрий Роспутько отверг появившуюся в СМИ информацию о том, что сын попросил у российских властей политического убежища. По словам Роспутько-старшего, Александр просто написал заявление на получение российского паспорта, как сделал бы это у себя на родине, в Горловке.
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Александр Бойцов