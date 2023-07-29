Украинским шахматистам рекомендовали не пожимать руки россиянам

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Шахматистам из Украины также рекомендовали не общаться с представителями России и Белоруссии, избегать совместных съёмок. Федерация напомнила и о необходимости критиковать на турнире СВО, заявлять о недопустимости работы Аркадия Дворковича в качестве президента FIDE.
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