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Украинским спортсменам разрешили выступать вместе с россиянами и белорусами

Министерство молодежи и спорта Украины дало своим спортсменам разрешение соревноваться с атлетами из РФ и Белоруссии в нейтральном статусе.
27 июля 2023, 03:05

Фото: iStock/Zerbor

Министерство молодежи и спорта Украины изменило текст приказа, запрещающего украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, в которых принимают участие атлеты из России или Белоруссии. Он уже опубликован на сайте ведомства. В новой редакции приказа запрет распространяется только на тех спортсменов из этих стран, которые «явно выражают» свою к ним принадлежность или используют соответствующую национальную символику.
Фактически это означает, что спортсмены из России и Белоруссии, выступающие в нейтральном статусе, не станут причиной для отказа украинских атлетов от участия в международных соревнованиях.

В предыдущий раз текст данного приказа менялся 19 июня. Тогда запрет на участие официальных делегаций Украины в соревнованиях, где присутствовали спортсмены из РФ или Белоруссии, был изменен на совет их «не командировать».


Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гуцайт заявил, что в Киеве идет обсуждение вопроса об участии украинских спортсменов в турнирах, где также будут состязаться атлеты из России и Белоруссии под нейтральными флагами.

Напомним, что 14 апреля 2023 года Минспорта Украины официально запретило своим спортсменам участвовать во всех турнирах, где участвуют или могут участвовать россияне или белорусы. Те федерации, которые рискнули бы нарушить этот запрет, лишились бы статуса национальных. Однако в ответ Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что любое национальное правительство, включая и украинское), не вправе решать, какие атлеты имеют право участвовать в международных соревнованиях, а какие — нет.

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#минспорта
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#украина
#белоруссия
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Британию могут лишить велотурниров из-за запрета на въезд россиян
Британию могут лишить велотурниров из-за запрета на въезд россиян
25 июля 2023, 23:11

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

Президент Международного союза велосипедистов (UCI) Давид Лапартьян выразил беспокойство министру спорта Великобритании, указывая, что ограничение на въезд российских спортсменов может уменьшить вероятность проведения велосипедных соревнований в этой стране.
Ранее глава Федерации велосипедного спорта России (ФВСР)  Вячеслав Екимов объявил, что российские велогонщики не смогут участвовать в чемпионате мира в Глазго (Шотландия), так как в краткий срок им не удалось получить британские визы.

«Учитывая стремление Великобритании и ее достижения в организации международных спортивных событий, я чувствую долг предупредить о нашей тревоге, что подобные действия могут повлиять на будущее рассмотрение британских заявок на проведение мероприятий UCI. Я искренне верю, что в любом взаимодействии основой является доверие. Отсутствие доверия со стороны британского правительства к нашей организации снижает нашу уверенность в готовности страны организовывать спортивные мероприятия в ближайшие годы», — цитирует The Times письмо Лапартьяна к министру спорта Великобритании Стюарту Эндрю.
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#велоспорт
#Великобритания
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150 шахматистов собрал первый этап Кубка Сергея Карякина в Одинцове
25 июля 2023, 19:11

Фото: администрация Одинцовского г. о.

Около 150 человек приняли участие в первом этапе Кубка Сергея Карякина, который прошёл в парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной в Одинцове. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Соревнования были приурочены к международному дню шахмат и объединили любителей и профессиональных шахматистов. На соревнования приехали и ребята из Донецкой Народной Республики. 
 
Президент Федерации шахмат Московской области, международный гроссмейстер Сергей Карякин провёл сеанс одновременной игры с 15 юными шахматистами. Девять из них приехали из ДНР. Никита Щербаков из Донецка – единственный, кто сыграл с гроссмейстером вничью. 
 
Результаты первого этапа кубка можно найти на сайте
 
В парке были организованы площадки для шахматных матчей, большие шахматы и фотозоны, где посетители могли пообщаться, сфотографироваться и получить автограф гроссмейстера.
 
Кубок Сергея Карякина по шахматам проводится по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Главная цель турнира – популяризация массового спорта. 
 
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#Одинцово
#спорт
#шахматы
#турнир
#гроссмейстер
#Сергей Карякин
#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
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Учебно-тренировочный комплекс МГАФК в Малаховке откроют этой осенью
25 июля 2023, 16:49

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Учебно-тренировочный комплекс Московской государственной академии физической культуры откроют этой осенью. Об этом стало известно во время поездки в Люберцы губернатора Московской области Андрея Воробьёва, который осмотрел строящийся комплекс вместе с министром спорта России Олегом Матыциным.
Они увидели крытый каток, залы хореографии, акробатики, сухого плавания, бассейны, тренажёрный зал и научные лаборатории, где будут заниматься спортсмены. Также Воробьёв и Матыцин встретились со студентами и преподавателями академии.

Объект начали строить в 2020 году. Открытие центра запланировано на сентябрь-октябрь этого года. 
«Это уникальное высшее учебное заведение, которое находится у нас в Малаховке. Оно готовит преподавателей, учителей, специалистов по адаптивной физической культуре и реабилитации. Вы знаете, насколько востребована спортивная инфраструктура. В центре смогут заниматься и те, кто учится своему профессиональному ремеслу из 50 регионов страны, и, самое главное – дети, которые живут вокруг», – сказал Воробьёв
Открытие центра позволит проводить занятия по плаванию, водному поло, прыжкам в воду, хоккею и фигурному катанию. Там смогут заниматься не только около 3 тыс студентов академии, но и сборные команды России. А у будущих тренеров появится возможность участвовать в тренировочном процессе лучших спортсменов страны. Кроме того, комплекс будет доступен для всех жителей Подмосковья. 
«Московская академия физической культуры – один из старейших вузов нашей отрасли. Создание современной инфраструктуры привлечёт большое внимание и абитуриентов, и, самое главное, жителей Московской области с точки зрения занятия спортом. Мы сейчас пересматриваем профессиональные стандарты, чтобы студенты могли трудиться в общеобразовательных и в спортивных школах, других спортивных организациях. В лице Андрея Юрьевича, правительства Московской области я вижу очень надёжных партнеров. Мы обсудили перспективы ещё более тесного взаимодействия. Надеюсь, что эти планы перерастут в конкретные результаты», – отметил Матыцын
Проректор по научной работе МГАФК, доктор наук, профессор Павел Квашук рассказал, что на базе Академии планируют создать научно-практический центр для физической реабилитации.
«Мы здесь планируем, помимо спортивной и образовательной деятельности, развивать восстановительные средства и сделать центр физической реабилитации. Он будет работать на нужды населения, людей, которые сегодня вернулись с СВО с проблемами со здоровьем. Уже разработали концепцию. Перспективы у нас хорошие. Есть кадровый потенциал, молодые специалисты, преподаватели, магистранты, аспиранты», – поделился планами Квашук. 
В 2021 году Московская государственная академия физической культуры отметила 90-летний юбилей. За это время в ней подготовили больше 28 тыс тренеров и спортсменов, многие из которых получили мировую известность. 
 
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#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
#Малаховка
#спорт
#МГАФК
#строительство
#Олег Матыцин
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В России гонки дронов и лазертаг признали видами спорта
В России гонки дронов и лазерный бой признали видами спортом
25 июля 2023, 00:59

Фото: Фотобанк Московской области

Министерство спорта РФ признало гонки беспилотников и лазерный бой видами спорта. Соответствующий документ за подписью министра спорта Олега Матыцина опубликован на российском портале правовой информации.
Кроме того, спортом стали многоборье ГТО, воздушная гимнастика, авиационные гонки, брейкинг и фиджитал-спорт.

Глава Федерации лазертага РФ Дмитрий Солодов отметил, что этот вид спорта является самым безопасным и открывает огромные перспективы. По его словам, лазерный бой будет использоваться в ходе начальной военной подготовки.

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#гонки дронов
#лазертаг
#спорт
#Россия
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Россиянка Андреева обыграла украинку Ястремсткую на теннисном турнире в Швеции
24 июля 2023, 21:05

Фото: iStock/microgen

Россиянка Мирра Андреева стала победительницей в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Швеции, обыграв украинку Даяну Ястремскую. Об этом сообщает ТАСС.
Игра завершилась со счётом 6:0, 6:2.

Андреевой 16 лет, она стоит на 64 месте рейтинга WTA. Она ещё не разу не выигрывала на турнире Женской теннисной ассоциации, но в текущем сезоне дола до финала юниорского Australian Open. Кроме того, она вышла в четвёртый круг Уимблдона.

Её сопернице Ястремской 23 года, она находится на 145 месте мирового рейтинга и имеет три победы в WTA. Лучшего результата в своей спортивной карьере она добилась в 2019 году на турнире Уимблдона.

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#спорт
#теннис
#WTA
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Мастер спорта Носов обвинил МОК в нарушении правил допуска российских спортсменов
24 июля 2023, 20:04

Фото: РИА Новости/Александр Натрускин

Общественный деятель, призёр Олимпийских игр Дмитрий Носов в беседе с Царьградом назвал действия Олимпийского комитета беспределом.
Он сообщил, что отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований связано с политической ситуацией, однако ни в одном документе не даётся разрешения на принятие таких мер.

Кроме того, государство не имеет права финансировать поездку с такими условиями.

«Это чистой воды политический заказ, попытка унизить страну. Я бы не поехал. А если за свой счёт кто-то хочет ехать, то это его право», – высказался эксперт в интервью Царьграда.

Также он уточнил, что сложившаяся ситуация не помешает российским спортсменам выполнять свои обязанности, поскольку найти альтернативу Олимпийским играм государству под силу. 

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#спорт
#Олимпиада
#нарушение
#МОК
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В детском лагере на базе ФК «Зоркий» стартовала третья смена
24 июля 2023, 16:24

Фото: администрация г. о. Красногорск

45 юных спортсменов проведут две недели в лагере на базе футбольного клуба «Зоркий», который работает уже третий год. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Детей и подростков, помимо футбольных тренировок, ждут заплывы в бассейне и творческие занятия в Молодёжном центре.

Мальчики будут упражняться в работе с мячом, совершенствовать навыки защитников, освоят другие элементы игры. Каждый воспитанник ведёт дневник футболиста. Наставники оценивают их поведение и работу во время тренировок, чтобы выявить самых усердных и мотивированных. 
 
Двух ребят из каждой возрастной группы в завершении лагерной смены наградят специальными призами. 

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#Красногорск
#ФК Зоркий
#футбол
#спорт
#лагерь
#Московская область
#Подмосковье
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Спортсмены из Химок завоевали медали международного турнира по парагребле
24 июля 2023, 15:57

Фото: администрация г. о. Химки

Химкинские спортсмены выиграли международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Золото завоевали представители физкультурно-спортивного клуба «Благо».
Чемпионат прошел в белорусском городе Заславле 10-14 июля, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Награды были разыграны в 12 видах программы. Сборная России завоевала девять золотых, три серебряные и две бронзовые медали.  

 Химчанин Егор Фирсов стал чемпионом в мужском каноэ-одиночке в классе VL3 на дистанции 200 м. На той же дистанции в другом классе ещё один представитель городского округа Юрий Захаров выиграл бронзу.

Физкультурно-оздоровительный клуб «Благо» начал работу в Химках в 2005 году. Тренировки проводятся для спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, инвалидов по слуху и зрению. В клубе разработаны комплексные реабилитационные программы.

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#Химки
#спорт
#гребля
#Белоруссия
#Московская область
#Подмосковье
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16 молодёжных женских команд из Подмосковья соберёт волейбольный турнир в Солнечногорске
24 июля 2023, 14:08

Фото: пресс-служба Сергея Колунова

Молодёжные женские волейбольные команды из Подмосковья поборются за награды Открытого турнира Солнечногорска по пляжному волейболу.
Турнир к 100-летию отечественного волейбола пройдёт 29 июля на волейбольных площадках стадиона «Металлург».
 
В соревнованиях примут участие 16 молодёжных женских команд из Московской области. На турнире пройдёт презентация нового основного состава подмосковного волейбольного клуба «Заречье-Одинцово» на сезон 2023/2024. 
 
Участие в мероприятии примут министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абарёнов, депутат Госдумы Сергей Колунов, глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
 
Начало турнира – в 11 часов. 
 
«Заречье-Одинцово» – российский женский волейбольный клуб из Подмосковья. он был основан в 1987 году. Дважды выигрывал чемпионат России по волейболу среди женских команд, является шестикратным обладателем Кубка России и обладателем Кубка Вызова.

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Подмосковье ищет медработников