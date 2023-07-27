Украинским спортсменам разрешили выступать вместе с россиянами и белорусами

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Министерство молодежи и спорта Украины изменило текст приказа, запрещающего украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, в которых принимают участие атлеты из России или Белоруссии. Он уже опубликован на сайте ведомства. В новой редакции приказа запрет распространяется только на тех спортсменов из этих стран, которые «явно выражают» свою к ним принадлежность или используют соответствующую национальную символику.
Фактически это означает, что спортсмены из России и Белоруссии, выступающие в нейтральном статусе, не станут причиной для отказа украинских атлетов от участия в международных соревнованиях.
В предыдущий раз текст данного приказа менялся 19 июня. Тогда запрет на участие официальных делегаций Украины в соревнованиях, где присутствовали спортсмены из РФ или Белоруссии, был изменен на совет их «не командировать».
Ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гуцайт заявил, что в Киеве идет обсуждение вопроса об участии украинских спортсменов в турнирах, где также будут состязаться атлеты из России и Белоруссии под нейтральными флагами.
Напомним, что 14 апреля 2023 года Минспорта Украины официально запретило своим спортсменам участвовать во всех турнирах, где участвуют или могут участвовать россияне или белорусы. Те федерации, которые рискнули бы нарушить этот запрет, лишились бы статуса национальных. Однако в ответ Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что любое национальное правительство, включая и украинское), не вправе решать, какие атлеты имеют право участвовать в международных соревнованиях, а какие — нет.
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В предыдущий раз текст данного приказа менялся 19 июня. Тогда запрет на участие официальных делегаций Украины в соревнованиях, где присутствовали спортсмены из РФ или Белоруссии, был изменен на совет их «не командировать».
Напомним, что 14 апреля 2023 года Минспорта Украины официально запретило своим спортсменам участвовать во всех турнирах, где участвуют или могут участвовать россияне или белорусы. Те федерации, которые рискнули бы нарушить этот запрет, лишились бы статуса национальных. Однако в ответ Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что любое национальное правительство, включая и украинское), не вправе решать, какие атлеты имеют право участвовать в международных соревнованиях, а какие — нет.
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Артем Путинцев