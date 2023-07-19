Украинский боксер Усик подписал контракт с футбольным клубом высшей лиги

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Александр Усик будет играть в украинской высшей лиге. Он подписал контракт с новичком высшей лиги Украины клубом «Полесье» из Житомира.
Соглашение рассчитано на один год. В пресс-службе футбольного клуба сообщили, что Усик будет играть под номером 17. Другие детали контракта пока не раскрываются, передает сетевое издание «РБ Спорт».
Усику 36 лет, он не знает поражений на профессиональном ринге (20 побед, из них 13 — нокаутом). Он стал олимпийским чемпионом в 2012 году, после чего ушел в профессионалы.
Зимой 2022 года Усик уже выступал за «Полесье» в одном из контрольных матчей, а вот теперь заключил полноценный контракт. В молодости боксер занимался футболом. Он посещал спортивную школу первых чемпионов Украины симферопольской «Таврии», но позже решил сосредоточиться на боксе.
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Усику 36 лет, он не знает поражений на профессиональном ринге (20 побед, из них 13 — нокаутом). Он стал олимпийским чемпионом в 2012 году, после чего ушел в профессионалы.
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Александр Бойцов