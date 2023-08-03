Умер 17-летний чемпион России среди юниоров по бенди Хвалько

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На сайте Федерации хоккея с мячом РФ сообщается, что скончался чемпион России среди юниоров 17-летний Евгений Хвалько.
17-летнего Евгения Хвалько укусил клещ. Осложнения, вызванные клещевым энцефалитом, привели к смерти подростка.
Евгений Хвалько выступал за молодежную команду кемеровского «Кузбасса». Он являлся чемпионом России среди юниоров прошлого сезона.
Спортсмен был сыном полузащитника, а также тренера «Кузбасса» Евгения Хвалько-старшего.
Ранее в ДТП на трассе бельгийского СПА погиб 18-летний гонщик «Формулы» Дилано ван''т Хофф
Трагедия произошла на соревнованиях Formula Regional Championship by Alpine (FRECA). Авария случилась во время дождевой гонки. В начале заезда болид гонщика развернуло почти на 90 градусов. Потом в него влетел ирландский спортсмен Адам Фитцджеральд, который отделался травмами.
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Евгений Хвалько выступал за молодежную команду кемеровского «Кузбасса». Он являлся чемпионом России среди юниоров прошлого сезона.
Ранее в ДТП на трассе бельгийского СПА погиб 18-летний гонщик «Формулы» Дилано ван''т Хофф
Трагедия произошла на соревнованиях Formula Regional Championship by Alpine (FRECA). Авария случилась во время дождевой гонки. В начале заезда болид гонщика развернуло почти на 90 градусов. Потом в него влетел ирландский спортсмен Адам Фитцджеральд, который отделался травмами.
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Мария Фирсова