Умер 41-летний экс-вратарь ЦСКА и российской сборной по футболу Мандрыкин. 

Фото:iStock/SergeyPankratov
Вениамин Мандрыкин скончался после инфаркта в 41 год.
В ноябре 2010 года футболист попал в аварию и получил компрессионный перелом позвоночника. С тех пор Вениамин Мандрыкин был прикован к инвалидному креслу. По предварительной информации, причиной смерти стал инфаркт.
Футболист выступал за ЦСКА с 2002 по 2005 год, а потом и в 2007 году. Трижды выигрывал чемпионство и Суперкубок России, четыре раза становился обладателем Кубка страны.
Вениамин Мандрыкин успел поиграть за «Аланию», ЦСКА, «Томь», «Ростов», нальчикский «Спартак» и брянское «Динамо». Два раза выступал в матчах за сборную России.
Читайте также:
Умер 17-летний чемпион России среди юниоров по бенди Хвалько
18-летний автогонщик Дилано ван''т Хофф погиб на соревнованиях
Умер испанский военный журналист Рамон Лобо
Футболист выступал за ЦСКА с 2002 по 2005 год, а потом и в 2007 году. Трижды выигрывал чемпионство и Суперкубок России, четыре раза становился обладателем Кубка страны.
Читайте также:
Умер 17-летний чемпион России среди юниоров по бенди Хвалько
18-летний автогонщик Дилано ван''т Хофф погиб на соревнованиях
Умер испанский военный журналист Рамон Лобо
Мария Фирсова