Умер бывший футболист «Ливерпуля» Томпсон

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Макс Томпсон до недавнего времени являлся рекордсменом «Ливерпуля», сыграв в игре против «Тоттенхэма» в 1974 году в возрасте 17 лет и 129 дней. Потом этот рекорд побил Джеком Робинсоном в сезона-2009/2010.
Ранее сообщалось о смерти экс-тренера вратарей «Спартака» Юрия Перескокова. Он тренировал вратарей «Спартака» с 2003 по 2007 год. Также работал в «Химках», «Локомотиве» в Астане, брянском «Динамо», «Калуге». Последним местом работы тренера стал тульский «Арсенал», где он работал с 2021 года.