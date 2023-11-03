Умер двукратный Олимпийский чемпион в парном катании Олег Протопопов

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В Швейцарии на 92-м году жизни умер двукратный Олимпийский чемпион по фигурному катанию Олег Протопопов. В паре с Людмилой Белоусовой они завоевали золото зимних Олимпиад в Инсбруке (1964 год) и Гренобле (1968 год).
После окончания спортивной карьеры Белоусова и Протопопов не расстались с фигурным катанием. Они работали в Ленинградском балете на льду. В 1979 году, находясь на гастролях в Швейцарии, спортсмены попросили у руководства этой страны политического убежища и отказались возвращаться на родину. Свое решение они объяснили тем, что в СССР им не давали развиваться дальше. Белоусова и Протопопов же не хотели бросать спорт и верили, что за границей их талант будут ценить по достоинству.
Белоусову и Протопопова лишили звания заслуженных мастеров спорта СССР, их имена вычеркнули из всех спортивных справочников, рассказывающих об олимпийских успехах страны. Их в открытую стали называть предателями.
25 февраля 2003 года, впервые за 20 с лишним лет, пара прилетела в Россию по приглашению Вячеслава Фетисова. В ноябре 2005 года они снова посетили Россию по приглашению Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. Присутствовали на Олимпиаде 2014 в Сочи, давали неоднократные интервью. В сентябре 2015 года 79-летняя Людмила Белоусова и 83-летний Олег Протопопов выступили на льду в США на «Вечере с чемпионами», вызвав овации зрителей.
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Белоусову и Протопопова лишили звания заслуженных мастеров спорта СССР, их имена вычеркнули из всех спортивных справочников, рассказывающих об олимпийских успехах страны. Их в открытую стали называть предателями.
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Александр Бойцов