Уткин о драке Дзюбы и Пиняева: Один в весе петуха, другой — курицы

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
По информации некоторых телеграм-каналов, между игроками футбольного «Локомотива» Артёмом Дзюбой и Сергеем Пиняевым после матча со «Спартаком» вспыхнул конфликт, переросший в драку. Эту новость не мог обойти вниманием известный блогер, журналист и телекомментатор Василий Уткин.
В своём телеграм-канале «Настоящий РадиоУткин» он написал, что не видит в таких конфликтах ничего страшного. Журналист отметил, что в команде сосуществуют 25 «амбициозных самцов», которые бьются не только за 11 позиций на футбольном поле, но и за славу, поэтому такие стычки вполне возможны.
Поиронизировал Уткин и относительно несопоставимых физических данных игроков. Дзюба, рост которого 196 сантиметров и вес около 96 килограммов, явно превосходит по габаритам несколько субтильного Пиняева (170 сантиметров, 62 килограмма).
Также Уткин раскритиковал пресс-службу «Локомотива» за слишком пресное, по его мнению, и неинтересное сообщение об инциденте. Зная склонность самого журналиста к эпатажу и хлёстким эпитетам, что он изобразил бы стычку в духе поединка Челубея с Пересветом.
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Поиронизировал Уткин и относительно несопоставимых физических данных игроков. Дзюба, рост которого 196 сантиметров и вес около 96 килограммов, явно превосходит по габаритам несколько субтильного Пиняева (170 сантиметров, 62 килограмма).
«Когда я прочитал новость о том, что в раздевалке «Локо» подрались Пиняев и Дзюба, я пофантазировал секунд тридцать, как это могло выглядеть — один в весе петуха (так раньше называлась весовая категория до 53 килограммов в боксе - прим. ред.), другой в весе курицы, и забыл об этом думать», — заявил комментатор.
Также Уткин раскритиковал пресс-службу «Локомотива» за слишком пресное, по его мнению, и неинтересное сообщение об инциденте. Зная склонность самого журналиста к эпатажу и хлёстким эпитетам, что он изобразил бы стычку в духе поединка Челубея с Пересветом.
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Александр Бойцов