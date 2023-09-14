Уткин об игре сборной России: Смотреть на это невозможно

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Известный тележурналист, спортивный комментатор и блогер Василий Уткин поделился своими впечатлениями об игре сборной России в последних товарищеских матчах. По его мнению, смотреть на это просто невозможно.
Ранее Уткин заявлял, что, несмотря на международную изоляцию, сборная все равно должна играть, потому что настанет день, когда она вернется на европейскую и мировую арену, и к этому нужно быть готовым. Но сейчас стало очевидно, что за два года отлучения от главных международных турниров уровень российской национальной команды катастрофически упал. Еще пять-десять лет назад игроки сборной ничью с Катаром сочли бы полным провалом, не говоря уже о болельщиках. Сейчас это, увы, наш уровень.
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