Узбекская гимнастка Чусовитина планирует в 49 лет выступить на Олимпиаде

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов
Спортивная карьера Оксаны Чусовитиной длится уже более 30 лет. Это невероятный срок для гимнастики! И она не собирается останавливаться. В планах Оксаны — пройти отбор и выступить на своей девятой Олимпиаде, в Париже. Отвечая на вопросы, каково ей соревноваться на помосте или на снарядах с девочками, которые годятся ей не то что в дочери, а во внучки, Чусовитина отвечает, что на брусьях или бревне вовсе не важно, сколько тебе лет. Имеет значение только то, насколько чисто и красиво выполняются элементы.
«Пока мне это доставляет удовольствие, пока получается — буду выступать, буду соревноваться», — говорит Оксана.
Кажется, не только спортивный, но и весь остальной мир должен снять шляпу перед советской и узбекской гимнасткой.
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