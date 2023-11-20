В 2024 «Лыжня России» пройдет в исторических городах Подмосковья

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В 2024 году планируют расширить территорию проведения ежегодной лыжной гонки. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Дмитрий Абаренов.
Ежегодная гонка «Лыжня России» в 2024 году планируют провести в исторических городах Подмосковья.
Стоит отметить, что такие изменения в проведении мероприятия направлены на развитие спортивного туризма и знакомства туристов с новыми для них регионами Московской области. В 2024 году лыжня пройдет в Сергиевом Посаде, Серпухове и Наро-Фоминске.
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«Порядка 10-15 тысяч собирается. Мы ходим ежегодно провозить по нашим историческим городам. В этом году будем пробовать в феврале в Серпухове, а далее есть заявки уже от других глав», отметил министр физической культуры и спорта Дмитрий Абаренов.
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