В 55 парках Подмосковья отметят День физкультурника

Фото: Минспорт МО
В парке «Ивановские пруды» в Красногорске проведут занятия по дыхательной гимнастике и показательное выступление по самбо.
Детей в парках в этот день ждут анимация, тематические фотозоны, турниры по пляжному волейболу, настольному теннису, конкурсы рисунков.
Гости также встретятся и с известными спортсменами.
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