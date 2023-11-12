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В Bellator заявили об отсутствии планов лишать Нурмагомедова титула

Исполнительный директор Bellator: россиянин Нурмагомедов не будет лишен титула
12 ноября 2023, 04:47
Фото: istockphoto/RuslanShevchenko

Фото: istockphoto/RuslanShevchenko

По заявлению исполнительного директора американской организации Bellator Майка Когана после информации о положительном результате допинг-теста у бойца смешанных боевых искусств (ММА) Усмана Нурмагомедова россиянин не будет лишен своего титула, сообщает РИА Новости.
Коган подчеркнул, что никто не собирается отбирать у спортсмена его чемпионских званий. По его словам, произошедшее не относится к допингу. Коган также отметил, что «единственным разумным шагом» является проведение реванша с Брентом Примусом.

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#допинг
#спорт
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«Зенит» впервые за три сезона завершил первый круг РПЛ не на первом месте
11 ноября 2023, 23:21

Фото: istockphoto/Rost-9D

Завершилась игра 15-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» из Санкт-Петербурга и «Краснодаром», которая проходила на стадионе «Газпром Арена».
Матч завершился ничьей со счетом 1:1. Несмотря на результат, «Зенит» не смог обойти «Краснодар» в турнирной таблице и закончил первый круг текущего сезона РПЛ на втором месте. Этот результат стал первым за последние три сезона для команды из Санкт-Петербурга, которая регулярно занимала первое место в чемпионате в течение последних пяти лет.

После этой игры «Краснодар» удерживает лидерство в чемпионате России по футболу, набрав 32 очка в 15 матчах. «Зенит» остается на второй строчке с 30 очками после такого же числа проведенных встреч.

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#матч
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#рпл
#игры
#краснодар
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Спортивный арбитражный суд (CAS) завершил слушания по делу фигуристки Валиевой
11 ноября 2023, 08:22

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Коллегия арбитров Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне (Швейцария) завершила слушания по делу российской фигуристки-одиночницы Камиллы Валиевой. Окончательное решение будет вынесено и оглашено в январе 2024 года.
В заявлении судебного органа, опубликованном на официальном сайте организации, указано, что все стороны будут должным образом проинформированы о принятом решении и обоснованиях, которыми руководствовались арбитры. Данные слушания проходили в два этапа: с 26 по 28 сентября и с 9 по 10 ноября. Были заслушаны представители четырех сторон: самой фигуристки, Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), Международного союза конькобежцев (ИСУ, от англ. International Skating Union, ISU) и Российского антидопингового агентства (РусАДА).

На Олимпиаде 2022 года в Токио Валиева помогла российской команде завоевать золотые медали, однако награждение призеров (второе и третье места заняли команды США и Японии) так и не было проведено из-за допингового скандала с ее участием. Стало известно, что в пробе фигуристки от декабря 2021 года было обнаружено запрещенное вещество. При этом ей позволили принять участие в индивидуальных соревнованиях, где выбитая из колеи  15-летняя на тот момент спортсменка сумела занять лишь четвертое место.

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#сша
#медали
#допинг
#олимпиада
#фигурное катание
#суд
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Подмосковная самбистка Кахраманова выиграла чемпионат мира
10 ноября 2023, 20:28

Фото: Минспорт МО

Самбистка из Московской области Эльмира Кахраманова завоевала золотую медаль чемпионата мира в Ереване. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Кахраманова победила в весовой категории 54 кг. В финальной схватке она взяла верх над румынкой Кристиной Бондарь со счетом 1:0.
 
Самбистка живёт и тренируется в городском округе Мытищи, представляет региональный Центр спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта, а также СШОР по единоборствам Московской области. 
 
Чемпионат мира по самбо проходит в столице Армении с 10 по 12 ноября. В главном старте сезона участвуют более 500 спортсменов из 70 стран.

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#минспорт мо
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#московская область
#армения
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Юная шахматистка из Дубны стала двукратным призёром первенства ЦФО
10 ноября 2023, 20:05

Фото: телеграм-канал Максима Тихомирова

Мария Малахова из Дубны стала двукратным бронзовым призёром первенства Центрального федерального округа по шахматам. Об этом сообщил глава городского округа Максим Тихомиров.
Воспитанница спортшколы «Дубна» Мария Малахова заняла третье место в соревнованиях по блицу и классике среди девушек до 15 лет. По словам Тихомирова, юная спортсменка выступала под руководством тренера Виктора Березина

Первенство среди юношей и девушек до 15, 17 и 19 лет по классике, рапиду, блицу и решению шахматных композиций проходило с 27 октября по 9 ноября в Калуге. Участниками стали 225 шахматистов из 18 российских регионов. 

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#максим тихомиров
#спорт
#шахматы
#первенство
#цфо
#московская область
#подмосковье
#дубна
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Тренер Канарейкин: Результаты СКА не устраивают руководство клуба
10 ноября 2023, 17:33

Фото: istockphoto.com/AlenaLitvin

Хоккейный тренер Фёдор Канарейкин заявил, что нынешние результаты СКА, вероятно, не устраивают руководство клуба.
При этом, он отметил, что СКА всё равно выйдет в плей-офф.

«То, что показывает СКА в данный момент, думаю, в первую очередь не устраивает руководство клуба. Каковы будут терпение и доверие – будем смотреть. Никто не сомневается, что СКА попадет в плей-офф, но результаты сейчас не для команды СКА, у которой такие цели и исполнители», – прокомментировал в беседе с Газета.ру Канарейкин.

А судья международной категории Александр Иванюк заявил, что со стороны судейства никакой предвзятости в матче СКА — «Авангард» не было, а все замечания и дисквалификации были уместны.

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#спорт
#хоккей
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Тренер Силкин: «Тюкавин мало забивает, ему нужно прибавлять»
10 ноября 2023, 16:40

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин охарактеризовал игру нападающего «Динамо» Константина Тюкавина в этом сезоне и отметил, что спортсмену надо добавить стабильности.
«Тюкавин мало забивает, ему нужно прибавлять. Он ещё молодой футболист, ему не хватает стабильности. Почему его не вызывают в сборную? Чтобы вызывали, надо забивать голы. Главное, чтобы он не опускал руки, а продолжал упорно работать. Может и хорошо, что в этот раз он не поедет в сборную. У него сейчас в клубе есть дела», – прокомментировал ситуацию в беседе с «РБ Спорт» Силкин.

Футболист Константин Тюкавин забил голы в трёх последних матчах, в то время как до них на его счету не было голов с 6 августа.

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#спорт
#клуб
#футболист
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Агент Еремин заявил о прибытии Дивеева на зимние сборы с ЦСКА
10 ноября 2023, 16:31

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Футбольный агент Олег Еремин заявил о восстановлении защитника ЦСКА Игоря Дивеева и добавил, что спортсмен отправится с ЦСКА на зимние сборы.
«Восстановление идёт хорошо, всё по плану. Игорь точно отправится на зимние сборы с ЦСКА. Вопрос только – на первый или же на второй сбор. Он на постоянной связи с командой, болеет, переживает», – ответил в беседе с «РБ Спорт» Ерёмин.

Сейчас спортсмен проходит восстановительный период после операции на голеностопном суставе. Отмечается, что Игорь Дивев играет в команде с 2019 года, и на его счету уже 134 сыгранных матча.

Ранее бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев заявил, что российский футболист Сергей Пиняев ещё покажет своё мастерство и отличную игру в команде.

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#спорт
#клуб
#операции
#футболист
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Подмосковный спортсмен стал победителем турнира рапиристов
10 ноября 2023, 15:40

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Спортсмен из Московской области выиграл всероссийские соревнования среди юниоров по рапире. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Турнир по распире проходил в Смоленске. В нем приняли участие около 100 спортсменов со всей России.

Московскую область представили 14 юниоров.

В финал вышел Марсель Нагимов из Химок. Спортсмен боролся за первое с представителем Нижегородской области. Со счетом 15:14 подмосковный спортсмен стал обладателем «золота» всероссийского турнира.

Стоит отметить, что в полуфинале Марсель также выиграл со счетом 15:14 спортсмена из Санкт-Петербурга.

Кроме этого, благодаря победе в турнире он стал одним из 10 сильнейших рапиристов-юниоров страны.

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#соревнования
#химки
#турнир
#спортсмен
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Малкина отправили в нокдаун в матче против «Лос-Анджелеса»
10 ноября 2023, 13:29

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

«Питтсбург Пингвинз» гостит у «Лос-Анджелес Кингз».
В середине первого периода нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин оказался участником потасовки. Она возникла у ворот. Её инициировали игрок «Кингз» Адриан Кемпе и защитник гостей Крис Летанг. Между ними чуть не завязалась драка.

Малкин заступился за Летанга и ударил Кемпе по лицу, а потом получил в ответ три удара и отправился в нокдаун.

По итогам инцидента Летанг и Кемпе отделались двумя минутами штрафа за грубость, игрок «Лос-Анджелеса» получил ещё две минуты за удар клюшкой. А Евгений Малкин наказания избежал.

По итогам первого периода счет оказался равным — 1:1. В составе «Питтсбурга» шайбу забросил Сидни Кросби, у противника отличился Карл Грундстрем.

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