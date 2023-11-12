В Bellator заявили об отсутствии планов лишать Нурмагомедова титула

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По заявлению исполнительного директора американской организации Bellator Майка Когана после информации о положительном результате допинг-теста у бойца смешанных боевых искусств (ММА) Усмана Нурмагомедова россиянин не будет лишен своего титула, сообщает РИА Новости.
Коган подчеркнул, что никто не собирается отбирать у спортсмена его чемпионских званий. По его словам, произошедшее не относится к допингу. Коган также отметил, что «единственным разумным шагом» является проведение реванша с Брентом Примусом.
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Артем Кузьмин