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В чемпионате по кикбоксингу в Раменском участие принимают 16 стран

27 октября 2023, 09:45
Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Спортсмены из 16 стран мира принимают участие в чемпионате стран ШОС по кикбоксингу в Раменском. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Международный турнир по кикбоксингу стартовал 25 октября в Раменском дворце спорта «Борисоглебский».


Свыше 700 бойцов из 16 стран приняли участие международных соревнованиях по кикбоксингу. Участники показывают свои навыки в таких дисциплинах как фулл-контакт, лоу-кик, К1, лайт-контакт и поинтфайтинг, а также сольные композиции.


«У нас сейчас уникальная возможность стать свидетелями новой истории большого международного турнира. Более 700 спортсменов, 16 стран, более 50 субъектов России. Кто-то видит препятствия, мы видим возможности. И мы рады делиться этими возможностями с вами. Я уверен, что отсюда никто не уйдёт равнодушным», – подчекнул генеральный секретарь Федерации кикбоксинга России Владимир Филатов.


Кроме этого, всех причастных к мероприятию ждет вечер гала-финалов любительского кикбоксинга, а также международный профессиональный турнир ФКР ПРО 6. Он состоится 28 октября.

Стоит отметить, что выступать в профессиональном турнире будут чемпионы России и чемпионы Мира из Грузии, России и Индии.


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Тарасова высказала уверенность в стойкости Валиевой перед судами
27 октября 2023, 15:09

Фото: istockphoto.com/SeventyFour

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что фигуристка Камила Валиева обладает стойким характером и способна выдержать испытания, включая судебные слушания в CAS.
«Не надо переживать за Камилу Валиеву. У неё железный характер. Никакие суды её не сломают. Выйдет на Гран-при и откатает свои программы. А что ещё делать? Так сложились обстоятельства», — прокомментировала в беседе с «РБ Спорт» Тарасова.

Отмечается, что слушания в CAS по делу 17-летней фигуристки Камилы Валиевой возобновятся 9 ноября. Так, ISU, ВАДА и РУСАДА оспаривают решение независимого дисциплинарного комитета российского агентства, который не нашел вины спортсменки в положительной допинг-пробе.

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#спорт
#допинг
#россия
#фигурное катание
#суд
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Футболист Пономарев спрогнозировал ничью в матче ЦСКА и «Краснодара»
27 октября 2023, 15:06

Фото: istockphoto.com/matimix

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что хорошим вариантом для ЦСК в матче с «Краснодаром» была бы ничья.
Он добавил, что, скорее всего, ничья и получится.

«ЦСКА будет очень сложно быть в лидирующей тройке. Тем более «Краснодар» — серьёзная команда. Мухин получил очень тяжелую травму, сейчас отправится на лечение. Если ЦСКА сыграет вничью с «Краснодаром», это будет хорошо. В центральной зоне у армейцев большие потери, нападение вообще никакое. Думаю, счет будет 0:0», — пояснил в беседе с «РБ Спорт» Пономарев.

Две команды из Домодедово примут участие в чемпионате России по футболу 8х8. Для выхода в финал более 800 команд сражались за право представлять свой регион на чемпионате. Всего на соревнования заявлено 100 команд из 79 регионов страны.

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#спорт
#футбол
#матч
#прогноз
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Россиянин Воронков подрался с тафгаем «Монреаля» в дебютном матче в НХЛ
27 октября 2023, 08:14

Фото: istockphoto/JohnAlexandr

Российский нападающий Дмитрий Воронков в ночь на 27 октября по МСК провел свой первый матч в Национальной Хоккейной Лиге за команду «Коламбус Блю Джекетс» против «Монреаль Канадиенс». Уже на второй минуте матча дебютант не побоялся вступить в схватку со штатным тафгаем команды соперника Арбером Джекаем.
Воронков применил против крупного, но неповоротливого канадца силовой прием, после которого тот упал на лед. Не желая сносить такой дерзости от новичка, Арбер, поднявшись на ноги, тут же начал драку, сообщает «Чемпионат». Но российский хоккеист не дрогнул и достойно провел мини-поединок против штатного бойца, которых в лиге называют тафгаями (от англ.  tough guy — жёсткий, крутой парень - прим. ред.).

Матч проходил на стадионе «Белл-центр» в Монреале. «Коламбус» неплохо начал и вел в счете 2:0 и 3:1, однако затем позволил соперникам сравнять счет, и судьба встречи решалась в овертайме. В нем победу «Монреалю» принесла шайба Коула Колфилда. Дмитрий Воронков получил результативный балл за голевую передачу, когда Эмиль Бёмстрем забрасывал третью шайбу «Коламбуса».

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#хоккей
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Сборная Подмосковья выиграла 5 медалей на соревнованиях по метанию ножа
26 октября 2023, 17:17

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта

Пять медалей завоевала подмосковная сборная на всероссийских соревнованиях по метанию ножа среди спортсменов с ПОДА. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта.
В Хабаровске прошли первые всероссийские соревнованиях по спортивному метанию ножа среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Всего было 40 участников из 8 регионов страны.

Подмосковная сборная выиграла две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали.  Первые места завоевал Николай Гусев в в метании ножа с расстояния трёх и четырёх метров. Также он стал серебряным призером в дистации 5 метров. 

кроме Этого Евгений Поляков стал вторым на четырёхметровой дистанции, и заполучил «бронзу» в метании с трёх метров.

Стоит отметить, что оба спортсмена были ​жителями ​Пушкинского городского округа.

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#подмосковье
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Бывший замгендир «Спартака» Кузьмичев: «Джикия будет бороться за своё место»
26 октября 2023, 14:53

Фото: istockphoto.com/Yuliia Zatula

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев выразил мнение о том, что защитник «Спартака» Георгий Джикия не сдастся и будет продолжать борьбу за место в составе.
«Я знаю Джикию давно, он точно не будет опускать руки и сдаваться. Я уверен, он будет бороться за своё место в составе. На его месте я бы сейчас ничего резкого не говорил и не делал, а просто бы работал. Думаю, к зиме что-то будет известно по поводу его будущего. Уже и клуб будет иметь понимание и сам Джикия поймет, куда дальше двигаться», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Кузьмичев.

Известно, что спортсмен оставался в запасе в последних матчах чемпионата России, а в этом сезоне Джикия провёл в составе «Спартака» девять матчей.

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Тренер Овчинников увидел опасность в обмене судьями с Саудовской Аравией
26 октября 2023, 14:44

Фото: istockphoto.com/MihailDechev

Бывший главный тренер нижегородского «Локомотива» Валерий Овчинников высказал мнение о том, что командировка российских судей в Саудовскую Аравию в рамках обмена может быть опасна.
«Я вижу в таком обмене большую опасность. Если у нас демократическая страна, то там, в Саудовской Аравии, пожестче все. Обрезание головы могут сделать», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Овчинников.

Он также допустил, что отправлять в такую командировку могут конкретных личностей из судейства, от которых «хотят избавиться». При этом, по его словам, если кто-то из судей сам изъявляет желание ехать в Саудовскую Аравию, то препятствовать этому не стоит.

Ранее бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин раскритиковал идею приглашения арбитров из Саудовской Аравии для обслуживания матчей РПЛ.

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#спорт
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#футбол
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В Химках состоялся товарищеский матч по баскетболу
26 октября 2023, 12:34

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта

В Химках прошел матч между молодогвардейцами и воспитанниками школы олимпийского резерва. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта.

Игра прошла в баскетбольном центре Московской области.

Открытие товарищеского матча провели депутаты Госдумы Алла Полякова и Ирина Роднина, руководитель Управления по работе с обращениями граждан Александр Рябцев, а также министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

На одной из встреч  с депутатом молодогвардейцы  рассказали хотели бы попробовать сыграть с профессионалами на настоящей спортивной арене в баскетбол.

«Сегодня в баскетбольном центре в Химках появилась отличная возможность исполнить их мечту! Конечно, победу в матче одержали профессионалы. Но молодогвардейцы попробовали свои силы и не сдавались до последнего. А так как матч был товарищеским, то и призы подготовили абсолютно для всех участников», —отметила Алла Полякова.

Кроме этого, у одного из спортсменов СШОР № 1 в день игры был день рождения. В честь праздника ему депутат Госудумы Ирина Роднина подарила баскетбольный мяч.


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#химки
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Спортсмены из Каширы стали победителями первенства по боксу
26 октября 2023, 11:38

Фото: iStock/Stanislav Chegleev

Спортсмены из подмосковной Каширы стали победителями первенства по боксу, сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Открытое первенство по боксу состоялось с 20 по 22 октября в городе Пятигорск. В соревнованиях приняли участие более 250 спортсменов из Московской области, Краснодарского края и многих других регионов России.

Каширу на первенстве представили юные спортсмены из боксерского клуба «Русич» МАУ «Спортклуб Кашира». Тренировали молодых чемпионов Виталий Ерёмин и Дмитрий Данилов.

В результате, два боксера из городского округа Кашира стали победителями в своих весовых категориях.

Администрация выразила свои поздравления победителям, а также их тренерам.

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#бокс
#подмосковье
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Футболист Мостовой: «Захаряну пока тяжело адаптироваться в Испании»
25 октября 2023, 15:18

Фото: istockphoto.com/Pixfly

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал переход спортсмена Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».
Он высказал мнение о том, что спортсмен сейчас, возможно, испытывает трудности в адаптации к новому в Испании.

«Видно, что Захаряну пока тяжело адаптироваться в Испании, но уже хорошо, что ему предоставляют игровое время. В такую команду влиться очень непросто, плюс у него сильные конкуренты. Пока рано делать глобальные выводы, ему нужно привыкнуть к новым реалиям», — заявил в беседе с «РБ Спорт» Мостовой.

Летом этого года Арсен Захарян перешел в испанский «Реал Сосьедад» за €13 млн.

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#спорт
#спортсмен
#футбол
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