В чемпионате России по футболу примут участие две команды из Подмосковья

Две команды из Домодедово примут участие в чемпионате России по футболу 8х8. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Домодедовские команды «Комбинат» и «Домодедово» станут участниками в одного из самых масштабных турниров Российского футбольного союза – FONBET.





Для выхода в финал более 800 команд сражались за право представлять свой регион на чемпионате.Всего на соревнования заявлено 100 команд из 79 регионов страны.





В программе турнира помимо матчей участников будут проходить выступления групп поддержки, кавер-групп, а также конкурсы среди футболистов и гостей мероприятия.кроме этого, все матчи будут транслироваться в режиме реального времени наYoutube-канале «Массовый футбол России».