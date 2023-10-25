В чемпионате России по футболу примут участие две команды из Подмосковья

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Домодедовские команды «Комбинат» и «Домодедово» станут участниками в одного из самых масштабных турниров Российского футбольного союза – FONBET.
Для выхода в финал более 800 команд сражались за право представлять свой регион на чемпионате.Всего на соревнования заявлено 100 команд из 79 регионов страны.
В программе турнира помимо матчей участников будут проходить выступления групп поддержки, кавер-групп, а также конкурсы среди футболистов и гостей мероприятия.кроме этого, все матчи будут транслироваться в режиме реального времени наYoutube-канале «Массовый футбол России».
Стоит отметить, что турнир будет проходить в Сочи с 1 по 7 ноября на полях «ИмСпорт Арены» и комплекса «Бархатные сезоны».
Читайте также:
Спортсмены из Подмосковья выступят на Первенстве мира по спортивной борьбе
«Зоркий-М» досрочно завоевал бронзу чемпионата Подмосковья по футболу в Лиге А
Подмосковные спортсмены завоевали на Играх БРИКС в ЮАР 11 медалей