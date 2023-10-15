В Чикаго трансгендеры победили на женских велогонках

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Двое велосипедистов-трансгендеров завоевали золотую и серебряную медаль на гонке среди женщин в Чикаго.
New York Post пишет, что 25-летняя Тесса Джонсон и 30-летняя Эвелин Уильямсон заняли 1 и 2 место на пьедестале Кубка Чикаго по веклокроссу (КЧВ). На 3 месте оказалась биологическая женщина – Элиссон Змуда.
Организаторы КЧВ делали акцент на том, что главной целью соревнований является создание позитивного и поддерживающего общества, которое построено вокруг соревнований по велокроссу. На заездах приветствуются любые участники.
Известно, что Уильямсон с 2017 года завоевала 18 титулов, но в 2020 году на соревнованиях Sky Express Winter Criterium принимала участие в заездах как среди женщин, так и среди мужчин. Причем среди женщин победила, а на мужских гонках не попала в тройку лидеров.
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Организаторы КЧВ делали акцент на том, что главной целью соревнований является создание позитивного и поддерживающего общества, которое построено вокруг соревнований по велокроссу. На заездах приветствуются любые участники.
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Мария Фирсова