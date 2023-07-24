В детском лагере на базе ФК «Зоркий» стартовала третья смена

Фото: администрация г. о. Красногорск
45 юных спортсменов проведут две недели в лагере на базе футбольного клуба «Зоркий», который работает уже третий год. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Детей и подростков, помимо футбольных тренировок, ждут заплывы в бассейне и творческие занятия в Молодёжном центре.
Мальчики будут упражняться в работе с мячом, совершенствовать навыки защитников, освоят другие элементы игры. Каждый воспитанник ведёт дневник футболиста. Наставники оценивают их поведение и работу во время тренировок, чтобы выявить самых усердных и мотивированных.
Двух ребят из каждой возрастной группы в завершении лагерной смены наградят специальными призами.
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Мальчики будут упражняться в работе с мячом, совершенствовать навыки защитников, освоят другие элементы игры. Каждый воспитанник ведёт дневник футболиста. Наставники оценивают их поведение и работу во время тренировок, чтобы выявить самых усердных и мотивированных.
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Лора Луганская