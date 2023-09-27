В Дмитрове пройдёт турнир юниоров и школьных команд по гольфу

Фото: администрация Дмитровского г. о.
Воспитанники школьных секций гольфа и гольфисты-юниоры будут бороться как в командном зачёте, так и в личном. По итогам состязаний определятся лучшие юниоры и школьные команды Московской области. Всех победителей и призёров ждут ценные призы от партнёров соревнований.
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