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В Дмитровском округе состоялся суперфинал Чемпионата «Гонка Героев»

21 сентября 2023, 15:29
Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

В минувшие выходные в Горнолыжном клубе Леонида Тягачева в Дмитровском городском округе состоялась финальная спортивная гонка всероссийского масштаба для профессиональных спортсменов и любителей «Гонка Героев» .
Для участия в финале Гонки Героев многие спортсмены приехали из других городов и регионов, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.

Спортсменам предстояло преодолеть полосу препятствий длинной 9,3 км и 35 препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами: рукоходы и переправы, рвы и поля с колючей проволокой, достойная награда и чувство гордости на финише.


Спортсмены соревновались в разных категориях, в каждой из которых был определён победитель.


Для участников и гостей мероприятия организовали фан-зону, где можно было восстановить силы, отдохнуть, перекупить или размяться.
«Финальная «Гонка Героев» снова прошла в Дмитровском округе. У нас есть всё, для проведения таких масштабных мероприятий. Благодарю организаторов и участников гонки за полученное удовольствие и массу положительных эмоций всех, кто смог увидеть эту зрелищную гонку сильных и смелых. Всем спортсменам желаю здоровья и ярких побед в новом сезоне!», — сказал глава Дмитровского округа Илья Поночевный.
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Олег Прокудин из Реутова стал серебряным призёром на чемпионате мира в Бельгии
21 сентября 2023, 15:23

Фото: пресс-служба Станислава Каторова

Серебряную медаль на первом чемпионате мира по гонкам с препятствиями завоевал Олег Прокудин из подмосковного Реутова, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.
Гимнаст и ниндзя Олег Прокудин из Реутова стал участником первого официального чемпионата мира по гонкам с препятствиями в Бельгии. Выступил удачно – вошёл в число призёров. На короткой дистанции среди спортсменов возрастной категории 10-11 лет завоевал серебро.

Чемпионат прошёл с 14 по 17 сентября в городе Генк. В соревнованиях приняли участие три тысячи спортсменов из 55 стран. Российскую делегацию представляли как спортсмены-любители, так и сборная команда страны. Сборная выступила под нейтральным флагом. При этом удостоилась двух золотых медалей и стала чемпионом мира в командной гонке. Серебряная медаль Олега Прокудина из Реутова – одна из шести наград российских спортсменов.   

Участие наших спортсменов на крупнейших международных стартах – также одно из направлений и приоритетов федерации. Возможность выступить на чемпионате мира в Бельгии, а до этого на Европе в Венгрии, несомненно, одно из достижений Федерации гонок с препятствиями. Это один из редких на сегодня видов спорта, где ограничения для нас минимальные.  

В России гонки с препятствиями как официальный вид спорта признаны в 2019 году. Это один из видов спорта в стране, национальную сборную которого официально пригласили на важный международный чемпионат.

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Российская сборная опустилась на одну позицию вниз в рейтинге ФИФА
21 сентября 2023, 13:25

Фото: istockphoto/FotografieLink

ФИФА опубликовала очередной рейтинг лучших футбольных сборных мира. Российская национальная команда потеряла одну позицию и занимает теперь 39-е место.
В период паузы на международные встречи сборная России провела товарищескую игру с командой Катара, которая закончилась со счетом 1:1. Также национальная команда, составленная из игроков не старше 23 лет провела две контрольные встречи с олимпийской сборной Египта, одна из которых закончилась вничью со счетом 1:1, а вторую игру российская команда проиграла 1:2. Результаты матчей молодежной команды не будут учитываться в рейтинге ФИФА. 

Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций 28 февраля 2022 года отстранили российские сборные  и клубы от участия в международных соревнованиях, проводимых под их эгидой, из-за ситуации на Украине.

Рейтинг ФИФА возглавляет чемпион мира-2022 сборная Аргентины. На втором месте расположилась команда Франции, соперник аргентинцев по финалу чемпионата мира в Катаре. Третье место занимает сборная Бразилии.

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#рейтинг
#футбол
#сборная россии
#футболист
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Минспорта РФ не будет платить WADA на прежних условиях
21 сентября 2023, 12:47

Фото: iStock/Patrick001

В Министерстве спорта РФ заявили, что ведомство отказывается платить ежегодные взносы WADA на тех условиях, что были ранее. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Уточняется, что взнос со стороны России должен составлять 1,2 миллиона долларов. Такая сумма была высчитана на основании шкалы взносов государства в Совет Европы. Так как еще 16 марта прошлого года российская сторона прекратила свое членство в Совете Европы, взнос на этот год не выплачивался. 

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что бюджет WADA каждый год формируется на основе Копенгагенской антидопинговой декларации 2003 года. Для стран она не несет обязательный характер. 

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#бюджет
#золото
#взнос
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Гендиректор донецкого «Шахтера» Палкин выступил с критикой в адрес ФИФА
21 сентября 2023, 08:36

Фото: istockphoto/efks

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин выступил с резкой критикой руководства Международной федерации футбола (ФИФА). Он заявил, что организация своими действиями развалила украинский футбол.
Палкин имел ввиду связанное с началом спецоперации решение ФИФА, согласно которому иностранные игроки могут в одностороннем порядке приостанавливать контракты с украинскими клубами. Это же, кстати, касается и легионеров, выступающих в российском чемпионате. Гендиректор донецкой команды заявил, что эта мера разрушила украинский футбол. По словам руководителя «Шахтера», многие игроки уехали, а команды не получили за них никакой компенсации. То есть, легионеры перешли в команды других стран совершенно бесплатно.

Ранее Палкин заявлял, что донецкий клуб будет обращаться в Международный арбитражный суд, если клубы из других стран будут пытаться бесплатно переманить игроков «Шахтера». Накануне горняки бесславно проиграли на нейтральном поле в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов португальскому «Порту» со счетом 1:3.

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#суд
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#компенсации
#футбол
#украина
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Подмосковные спортсмены получат премии за медали на Играх стран СНГ
20 сентября 2023, 20:43

Фото: Минспорт МО

Спортсмены Московской области, завоевавшие призовые места на Играх стран СНГ 2023, а также их тренеры получат вознаграждение из бюджета региона. Сумма премиальных составит 7,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
«Мы находим решения для поддержки наших спортсменов, которые столкнулись с дискриминацией на мировой арене. Благодаря дружественным странам стало возможным проводить масштабные международные соревнования. По решению нашего губернатора все подмосковные призеры и победители Игр стран СНГ и их тренеры за первое место получат 130 тыс рублей, за второе – 100 тыс, за третье– 80 тыс рублей», – сказал глава подмосковного Минспорта Дмитрий Абарёнов
27 спортсменов региона суммарно получат 4,77 млн рублей. Еще 2,43 млн рублей премиальных распределят между 26 личными тренерами победителей и призёров. 
 
Представители Подмосковья выступали на II Играх стран СНГ в составе сборной России. Соревнования в Белоруссии прошли по 20 видам спорта.  Регион представлял 31 атлет в 16 видах. По итогам они завоевали 42 медалей: 21 – высшей пробы, 18 – серебряные и три – бронзовые.

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#минспорт мо
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#подмосковье
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Подмосковный «Феникс» успешно стартовал на чемпионате России по следж-хоккею
20 сентября 2023, 19:05

Фото: Минспорт МО

Следж-хоккеисты подмосковного клуба «Феникс» с победы стартовали на чемпионате России. В первом матче турнира они одержали победу над СХК «Ястребы» из Оренбурга, сообщили в пресс-служба Минспорта Московской области.
Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу красногорцев. Единственную шайбу в ворота «Ястребов» забросил нападающий Рамиль Илалутдинов. 
 
Первый круг чемпионата России проходит в Ижевске с 20 по 27 сентября. В участвуют восемь сильнейших команд страны. Следующую игру «Феникс» проведёт 21 сентября. Соперником станет сборная Челябинска.  

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#минспорт мо
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#подмосковье
#московская область
#чемпионат россии
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Кожевников: СКА играет неплохо, надо дать время, чтобы новички сыгрались
20 сентября 2023, 14:53

Фото: iStock/JohnAlexandr

Олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился в беседе с «РБ Спорт» своими мыслями о серии неудач СКА в начале сезона КХЛ.
«СКА обязательно поднимется. Нам нужно дать новичкам время для адаптации. Все ребята очень талантливы и молоды», — цитирует Кожевникова «РБ Спорт».

По мнению олимпийского чемпиона, отсутствие Яшкина сказывается на игре, однако есть и другие таланты, которые должны воспользоваться шансом. Он также добавил, что у СКА есть сложности с голами.

Кожевников подчеркнул, что СКА удастся исправить свое положение. По словам спортсмена, выводы следует делать хотя бы после 10 матчей.

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#спорт
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#рф
#хоккей
#спортсмены
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Футболист Кухарчук: Смену спортивного гражданства буду обдумывать за чаем
20 сентября 2023, 14:21

Фото: iStock/master1305

Полузащитник «Пари НН» Илья Кухарчук заявил, что смену спортивного гражданства будет обдумывать за чаем. Об этом сообщает «РБ Спорт».
«Давайте так: когда мне сделают предложение о смене гражданства, я вам позвоню, позову в Нижний Новгород, попьем чай и подумаем», — приводит «РБ Спорт» ответ футболиста на вопрос о смене спортивного гражданства.

Кухарчук отметил, что неважно где футболисты будут играть в футбол: в Европе или России, главное — это получение практики. Он также подчеркнул, что во время своего приезда иностранные спортсмены отмечают высокий уровень российских чемпионатов.

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Подмосковные спортсмены заработали три медали первого чемпионата мира по гонкам с препятствиями
19 сентября 2023, 21:49

Фото: Минспорт МО

Спортсмены из Московской области выиграли в составе сборной России золотую и две серебряные медали первого чемпионата мира по гонкам с препятствиями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.
Соревнования проходили в шести категориях, в зависимости от возраста и уровня подготовки атлетов. Победителей определяли на четырёх дистанциях – суперкороткой, короткой, длинной, а также в командной гонке.
 
По итогам трёх соревновательных дней чемпионкой мира в гонке национальных команд стала Алиса Петрова. Кроме того, она взяла серебро на длинной дистанции в категории профессионалов. Ещё одну серебряную награду завоевал Олег Прокудин на короткой дистанции среди участников 10-15 лет.
 
Первый официальный чемпионат мира по гонкам с препятствиями прошёл в бельгийском Генке. В соревнованиях участвовали около 3 тыс спортсменов из 55 стран. Россию представляли как спортсмены-любители, так и сборные команды.

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