В Дмитровском округе состоялся суперфинал Чемпионата «Гонка Героев»

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа
В минувшие выходные в Горнолыжном клубе Леонида Тягачева в Дмитровском городском округе состоялась финальная спортивная гонка всероссийского масштаба для профессиональных спортсменов и любителей «Гонка Героев» .
Для участия в финале Гонки Героев многие спортсмены приехали из других городов и регионов, сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации Дмитровского городского округа.
Спортсменам предстояло преодолеть полосу препятствий длинной 9,3 км и 35 препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами: рукоходы и переправы, рвы и поля с колючей проволокой, достойная награда и чувство гордости на финише.
Спортсмены соревновались в разных категориях, в каждой из которых был определён победитель.
Для участников и гостей мероприятия организовали фан-зону, где можно было восстановить силы, отдохнуть, перекупить или размяться.
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Спортсменам предстояло преодолеть полосу препятствий длинной 9,3 км и 35 препятствий, разработанную профессиональными инженерами и опытными инструкторами: рукоходы и переправы, рвы и поля с колючей проволокой, достойная награда и чувство гордости на финише.
Для участников и гостей мероприятия организовали фан-зону, где можно было восстановить силы, отдохнуть, перекупить или размяться.
«Финальная «Гонка Героев» снова прошла в Дмитровском округе. У нас есть всё, для проведения таких масштабных мероприятий. Благодарю организаторов и участников гонки за полученное удовольствие и массу положительных эмоций всех, кто смог увидеть эту зрелищную гонку сильных и смелых. Всем спортсменам желаю здоровья и ярких побед в новом сезоне!», — сказал глава Дмитровского округа Илья Поночевный.Читайте также:
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Алиса Сергиенко