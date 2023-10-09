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В Дубне прошёл открытый чемпионат по бодибилдингу

09 октября 2023, 14:54
Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна

В дубнинском ДК «Октябрь» состоялся XVI Открытый чемпионат города Дубны по бодибилдингу. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
50 спортсменов с разных уголков России приняли участие в соревнованиях. Оценка участников в номинациях по бодибилдингу, бодифитнесу и бикини определялась по 17 категориям.

Подмосковный спортсмен Евгений Клочков стал абсолютным победителем, а Оксана Симанова из Дубны заняла пятое место.


Стоит отметить, главной целью ежегодных соревнований является привлечение молодого поколения к занятиям различными видами спорта. Кроме этого чемпионат по бодибилдингу всегда вызывает интерес у жителей Подмосковья.

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Сборная Подмосковья выиграла командное первенство России по бадминтону
09 октября 2023, 15:20

Фото: Минспорт МО

Сборная Московской области одержала победу на командном первенстве России по бадминтону среди спортсменов до 15 лет. В общем зачёте команда обошла соперников из Москвы и Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе регионального Минспорта.
В составе подмосковной сборной выступили спортсмены «СШОР по игровым видам спорта» Марина Тарасова, Матвей Таволжанов и Алиса Макарова, а также воспитанники егорьевского УОР №5 Любовь Зубарь и Захар Кель
 
Всего за награды боролись 11 сборных команд из разных регионов России. По итогам соревнований сборная региона под руководством главного тренера Сергея Кучерова завоевала золотые награды.
 
Командное первенство России по бадминтону проходило 7-8 октября в Нижегородской области.

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#минспорт мо
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#московская область
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Бывший замгендиректора «Спартака» Кузьмичев: «Черчесов — крепкий тренер»
09 октября 2023, 14:32

Фото: РИА Новости/Нина Зотина

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичев назвал Станислава Черчесова крепким тренером и допустил возможность его успешной работы в «Спартаке».
«Станислав Саламович — крепкий тренер. В его штабе большой объём работы делал Мирослав Ромащенко. Сможет ли Черчесов компенсировать потерю в своем тренерском штабе? Это может сказаться. В целом, Черчесов — один из сильнейших российских тренеров. Вполне возможно у Станислава Саламович получится в «Спартаке», — прокомментировал в беседе с «РБ Спорт» Кузьмичев.

Ранее главный тренер футбольного клуба «Ленинградец» Сергей Кирьяков заявил о том, что новость о возможном возвращении юношеских сборных по футболу на международные соревнования, является радостной.

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#тренер
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Видновская «Спарта энд К» обыграла в баскетбольной премьер-лиге «Самару»
09 октября 2023, 11:28

Фото: Сайт ЖБК «Спарта энд К»

Женский баскетбольный клуб «Спарта энд К» из подмосковного Видного одержала победу в домашнем матче премьер-лиги против «Самары». Об этом сообщается на сайте подмосковной команды. Счёт игры – 71:58.
В активе воспитанницы клуба 2001 года рождения Анны Кузнецовой – 26 очков и семь результативных передач. Это её персональный рекорд и высшее снайперское достижение нынешнего чемпионата. 
 
Следующий матч «Спарта энд К» проведёт на выезде. В пятницу, 13 октября, подмосковные баскетболистки встретятся в столице с МБА.

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ГК «Чеховские медведи» победил в чемпионате России астраханское «Динамо»
09 октября 2023, 11:22

Фото: Минспорт МО

Гандболисты «Чеховских медведей» обыграли в Астрахани в матче чемпионата России по гандболу в Суперлиге местное «Динамо».
К концу первой половины игры преимущество было на стороне гостей – 14:17. После этого «Медведи» лишь увеличили разрыв. Итог встречи – 28:33 (14:17).  

Самыми результативными игроками у подмосковных гандболистов стали Александр Ермаков и Александр Котов. Оба отправили в ворота соперника по пять мечей. 

Следующий матч «Чеховские медведи» проведут в белорусском Могилёве в рамках SEHA – Gazprom League 11 октября.

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#минспорт мо
#гандбол
#чеховские медведи
#подмосковье
#московская область
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Спортсмены из Подмосковья завоевали восемь медалей по конькобежному спорту
09 октября 2023, 10:30

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

В Коломне на Всероссийских соревнованиях «Кубок Коломенского Кремля» по конькобежному спорту подмосковные спортсмены завоевали три золотых и серебряных медали и две бронзовых. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта.
Московскую область представляли конькобежцы из «Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта. 


В женском забеге Дарья Качанова завоевала золото в забеге на 1000 м и 500 м. Также Ирина Кузнецова получила бронзу на 500-метровой дистанции.


Среди мужчин на забеге в 5000м Даниил Алдошкин выиграл 1 место, а серебро досталось Илье Иванову.
Стоит отметить, что в категории «юниоры» в состязании на 500 метров Виктория Морозова и Елена Чеботарева удостоились второго и третьего места. 


Кроме этого, в дистанции на 1500 м Виктория Морозова также стала серебряным призером.


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#конькобежный спорт
#московская область
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Матч «Динамо» и «Факела» завершился ничьёй
08 октября 2023, 19:05

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Матч московского «Динамо» и воронежского «Факела» в рамках 11-го тура Российской премьер-лиги, который прошёл 8 октября на ВТБ Арене в столице, завершился со счётом 0:0.
Клуб «Динамо» размещается на шестой строчке турнирной таблицы РПЛ с тремя ничьями и одним поражением (матч с командой «Спартак» завершился со счётом 1:0). 

Воронежский «Факел» занимает 15-ю строчку рейтинга. Команда с девятью очками находится на предпоследнем месте.

В рамках следующего тура московский клуб сразится с «Локомотивом». Игра пройдёт 21 октября.

«Факел» в этот же день проведёт матч с «Оренбургом», на его домашнем стадионе. 

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#футбол
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«СЭ»: полузащитника Макарова временно отстранили от тренировок «Динамо»
08 октября 2023, 17:27

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Полузащитника «Динамо» Дениса Макарова временно отстранили от тренировок. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».
Уточняется, что такое решение тренерского штаба было принято в связи с неподобающим поведением 25-летнего полузащитника во время тренировок и матчей. 

Макаров не принимал участие в тренировках с основных составом «Динамо». Он не попал на матч со «Спартаком», который прошёл в среду, 4 октября, и с воронежским «Факелом», который проходит сегодня на стадионе ВТБ Арена в Москве.

Напомним, что Денис Макаров стал игроком «Динамо» в 2021 году. До этого он играл за «Оренбург», нижнекамский «Нефтехимик» и казанский «Рубин».

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#футбол
#тренировки
#запрет
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Глава UFC Уайт: Россияне могут выходить на бой с флагом страны
08 октября 2023, 12:43

Фото: РИА Новости/Саид Царнаев

Глава UFC Дана Уайт сообщил, что организация приняла решение снять запрет на выход бойцов с флагом своей страны. Россияне смогут выходить с триколором на плечах начиная со следующего турнира: UFC Fight Night 229.
Уайт рассказал, что во время нахождения в отпуске он смотрел турнир, посвященный Дню независимости Мексики. Тогда отсутствие национальных флагов буквально резало глаз знаменитому промоутеру и казалось неестественным, сообщает Sport 24.

«Отсутствие флагов сводило меня с ума. И я подумал: «К черту, мы возвращаем флаги!» — сказал Уайт на пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что бойцы из России также смогут выходить на представление в октагон с флагом своей страны, наравне с другими участниками боев. Запрет на флаги для россиян действовал с 2022 года, с момента начала украинского конфликта. UFC тогда не хотела создавать политическую напряженность.

«Мне просто наплевать!» — эмоционально прокомментировал Дана Уайт свое нынешнее решение.

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Игрок «Шеффилда» Бэшем получил открытый перелом ноги в матче против «Фулхэма»
07 октября 2023, 20:29

Фото: istockphoto/FotografieLink

Защитник футбольного клуба «Шеффилд Юнайтед» Крис Бэшем получил страшную травму в матче 8-го тура Английской премьер-лиги против «Фулхэма». Один из рядовых игровых эпизодов закончился для него открытым переломом голеностопа.
Несчастье случилось в конце первого тайма. Особенно неприятно и обидно то, что серьезная травма не была получена в результате жесткого столкновения с соперником, как это иногда бывает. Выбивая мяч, Бэшем просто оступился и неудачно подвернул ногу. Игрок тут же рухнул на газон, как подкошенный.

Партнеры по команде и соперники хватались за голову при виде ужасной травмы защитника английской команды. Врачам пришлось надевать на Бэшема кислородную маску, так как от болевого шока он начал терять сознание и задыхаться. Прямо со стадиона футболиста отвезли в госпиталь. Пока врачи оказывали ему помощь на поле, матч был остановлен на 14 минут.

В текущем сезоне 35-летний Крис Бэшем провел за свой клуб все восемь матчей. Насколько теперь выбыл игрок из-за тяжелой травмы, пока неизвестно.

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