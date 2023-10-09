В Дубне прошёл открытый чемпионат по бодибилдингу

Фото: пресс-служба администрации городского округа Дубна
В дубнинском ДК «Октябрь» состоялся XVI Открытый чемпионат города Дубны по бодибилдингу. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Дубна.
50 спортсменов с разных уголков России приняли участие в соревнованиях. Оценка участников в номинациях по бодибилдингу, бодифитнесу и бикини определялась по 17 категориям.
Подмосковный спортсмен Евгений Клочков стал абсолютным победителем, а Оксана Симанова из Дубны заняла пятое место.
Стоит отметить, главной целью ежегодных соревнований является привлечение молодого поколения к занятиям различными видами спорта. Кроме этого чемпионат по бодибилдингу всегда вызывает интерес у жителей Подмосковья.
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Мира Полтева