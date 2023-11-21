В Егорьевске прошла спартакиада ГТО среди школьников

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Спартакиаду ГТО среди школьников провели в Городском округе Егорьевск. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Спартакиада проходила на базе Дворца спорта «Егорьевск».
В сдаче норм ГТО приняли участие 76 школьников из 16 команд образовательных организаций городского округа Егорьевск.
Дети сдавали бег 30 метров, прыжок в длину с места, челночный бег 3×10 м, наклон вперед и поднимание туловища из положения лежа на спине.
По подсчитанным баллам первыми стали МБОУ СОШ №8 объект 4. На втором месте расположилось МАОУ «Центр образования» объект 3, а тройку лидеров закрыла команда из МАОУ «Центр образования» объект 1.
Стоит отметить, что все участники соревнований получили памятные медали с символикой ГТО, грамоты, а также сувениры и сладкие подарки.
Читайте также:
В Жуковском состоялись соревнования по художественной и эстетической гимнастике
Подмосковные борцы стали призёрами международного турнира
Спортсмены из Пушкинского отправились за Полярный круг
В сдаче норм ГТО приняли участие 76 школьников из 16 команд образовательных организаций городского округа Егорьевск.
По подсчитанным баллам первыми стали МБОУ СОШ №8 объект 4. На втором месте расположилось МАОУ «Центр образования» объект 3, а тройку лидеров закрыла команда из МАОУ «Центр образования» объект 1.
Стоит отметить, что все участники соревнований получили памятные медали с символикой ГТО, грамоты, а также сувениры и сладкие подарки.
Читайте также:
В Жуковском состоялись соревнования по художественной и эстетической гимнастике
Подмосковные борцы стали призёрами международного турнира
Спортсмены из Пушкинского отправились за Полярный круг
Мира Полтева