В Химках пройдёт футбольный турнир «Кубок Игоря Акинфеева»

Фото: пресс-служба администрации городского округа Химки
Традиционный детский футбольный турнир «Кубок Игоря Акинфеева» пройдет 21-22 августа на стадионе «Новые Химки»
В Химках пройдет традиционный детский футбольный турнир «Кубок Игоря Акинфеева», сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Химки.
Турнир будет проходить на стадионе «Новые Химки». Финальные игры турнира планируется провести на стадионе «Арена Химки».
В этом году участниками футбольного турнира станут команды не только из России, но и футболисты из Белоруссии, Казахстана, Сербии и Китая тоже примут участие.
Россию на соревнованиях представят юношеские команды «Химки», ЦСКА, «Мастер-Сатурн», «Локомотив», «Арсенал», «Зенит», «Нижний Новгород», «Ростов», «Рубин», «Пахтакор» и «Акрон». Также в Химки приедет белорусская команда «Динамо Минск» и казахстанский «Кайрат».
Кубок Игоря Акинфеева – это уникальный турнир, как по важности в спортивной карьере начинающих футболистов, так и по престижу. Имя Акинфеева – это синоним футбола, спортивного успеха. Для миллионов мальчишек он пример для подражания, развития и роста.
Турнир, который проводится по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва, стал визитной карточкой Подмосковья, достойным спортивным событием, которого ждут сотни юных футболистов по всей стране.
Ранее сообщалось, что в Российской премьер-лиге был объявлен лучший вратарь сезона 2022/2023. Им стал 37-летний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Турнир будет проходить на стадионе «Новые Химки». Финальные игры турнира планируется провести на стадионе «Арена Химки».
Россию на соревнованиях представят юношеские команды «Химки», ЦСКА, «Мастер-Сатурн», «Локомотив», «Арсенал», «Зенит», «Нижний Новгород», «Ростов», «Рубин», «Пахтакор» и «Акрон». Также в Химки приедет белорусская команда «Динамо Минск» и казахстанский «Кайрат».
Кубок Игоря Акинфеева – это уникальный турнир, как по важности в спортивной карьере начинающих футболистов, так и по престижу. Имя Акинфеева – это синоним футбола, спортивного успеха. Для миллионов мальчишек он пример для подражания, развития и роста.
Турнир, который проводится по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва, стал визитной карточкой Подмосковья, достойным спортивным событием, которого ждут сотни юных футболистов по всей стране.
«Кубок Игоря Акинфеева» – очень важное для Химок мероприятие, так как этот турнир не только развивает спортивный дух и здоровый образ жизни среди молодежи, но и показывают наш город в лучшем свете на международной арене. Глава Химок Дмитрий Волошин не раз подчеркивал, что поддержка молодежного спорта – одна из важнейших задач муниципалитета. Это способствует не только развитию физической формы и здоровья молодежи, но и культурному прогрессу нашего города», – отметил муниципальный депутат Николай Томашов.«Кубок Игоря Акинфеева» пройдет в Химках в рамках программы «Спортивное лето в Подмосковье».
Ранее сообщалось, что в Российской премьер-лиге был объявлен лучший вратарь сезона 2022/2023. Им стал 37-летний вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Алиса Сергиенко