В Химках состоялся товарищеский матч по баскетболу

В Химках прошел матч между молодогвардейцами и воспитанниками школы олимпийского резерва. Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта.

Игра прошла в баскетбольном центре Московской области.





Открытие товарищеского матча провели депутаты Госдумы Алла Полякова и Ирина Роднина, руководитель Управления по работе с обращениями граждан Александр Рябцев, а также министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

На одной из встреч с депутатом молодогвардейцы рассказали хотели бы попробовать сыграть с профессионалами на настоящей спортивной арене в баскетбол.

«Сегодня в баскетбольном центре в Химках появилась отличная возможность исполнить их мечту! Конечно, победу в матче одержали профессионалы. Но молодогвардейцы попробовали свои силы и не сдавались до последнего. А так как матч был товарищеским, то и призы подготовили абсолютно для всех участников», —отметила Алла Полякова.

Кроме этого, у одного из спортсменов СШОР № 1 в день игры был день рождения. В честь праздника ему депутат Госудумы Ирина Роднина подарила баскетбольный мяч.