В Италии не нашлось денег на бобслейные трассы для ОИ-2026

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Глава организационного комитета зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина д'Ампеццо (Италия) Эудженио Монти заявил на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил, что страна не в состоянии провести соревнования по санному спорту и бобслею.
Председатель оргкомитета сообщил, что кабинет министров рекомендовал найти подходящий спортивный объект за пределами страны. В настоящий момент Монти и его сотрудники рассматривают различные варианты, чтобы выбрать из них наиболее подходящий.
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