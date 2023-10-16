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В Италии не нашлось денег на бобслейные трассы для ОИ-2026

Соревнования по бобслею и санному спорту на ОИ-2026 пройдут вне пределов Италии
16 октября 2023, 14:58
Фото: istockphoto/Artur Didyk

Фото: istockphoto/Artur Didyk

Глава организационного комитета зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут в Милане и Кортина д'Ампеццо (Италия) Эудженио Монти заявил на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) заявил, что страна не в состоянии провести соревнования по санному спорту и бобслею.

Причина в том, что государство не смогло найти средства на реконструкцию и модернизацию санно-бобслейной трассы, где планировалось проводить олимпийские заезды, сообщает ТАСС. На этом спортивном объекте уже проводились олимпийские соревнования в 1956 году, но, конечно, с тех пор трасса износилась и нуждалась в основательном обновлении. Правительство Италии два дня назад объявило, что инвесторов для реконструкции сооружения найти не удалось, а у государства на это нет денег.

Председатель оргкомитета сообщил, что кабинет министров рекомендовал найти подходящий спортивный объект за пределами страны. В настоящий момент Монти и его сотрудники рассматривают различные варианты, чтобы выбрать из них наиболее подходящий.

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В Серебряных Прудах прошли ежегодные соревнования по дзюдо
16 октября 2023, 12:12

Фото: пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды

На спорткомплексе «Молодежный» 14 октября прошли традиционные соревнования по дзюдо памяти Героя РФ старшего лейтенанта морской пехоты С. А. Фирсова. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Серебряные Пруды.
В турнире приняли участие 104 спортсмена из Москвы, Серебряных Прудов, Зарайска, Коломны, Рязани, Мценска, Королева и Каширы. возрастная категория юношей была 2011-2013 год рождения.

Дзюдоисты спортивной школы «Юность» выиграли 8 медалей турнира - три золотых и 5 бронзовых.

«Золото» завоевали  Жаворонков Александр, Кизирян Романи  Сайимов Руслан, а «бронзу» Романов Максим, Лугуев Надыр, Арутюнян Роберт, Рахматуллоев Хушнудбек и Малый Савелий.

Стоит отметить, что турнир по дзюдо памяти Героя Российской Федерации старшего лейтенанта морской пехоты Сергея Фирсова проводятся уже в 23 раз.

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#подмосковье
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Спортсменки «ВВА-Подмосковья» выиграли второй тур чемпионата России по регби-7
16 октября 2023, 11:11

Фото: Минспорт МО

Женский клуб «ВВА-Подмосковье» из Монина стал победителем второго тура чемпионата России по регби-7. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В четвертьфинале девушки разгромили красноярский «Красный Яр» – 42:0, в полуфинале уверенно победили «Кубань» – 32:0. А в финале подмосковные регбистки взяли верх над столичным ЦСКА со счётом 19:12. 
 
Второй тур чемпионата страны прошел 14 и 15 октября в Краснодаре.
 
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#минспорт мо
#подмосковье
#московская область
#регби
#чемпионат россии
#монино
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Подмосковная команда Khimki Power выиграла Кубок Ассоциации студенческого баскетбола
16 октября 2023, 10:13

Фото: Минспорт МО

Команда по баскетболу 3х3 Khimki Power завоевала международный Кубок Ассоциации студенческого баскетбола. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
Матчи завершились в Москве. В первый игровой день подмосковная команда без труда преодолела групповой этап, а в четвертьфинале обошла «Красную Пахру» - 21:18. В полуфинале подопечные Даниила Абрамовского разгромили YNTYMAK из Кыргызстана со счётом 18:7. 
 
А в финальной встрече представители Подмосковья в упорной борьбе взяли верх над белорусским клубом BeST. В основное время победителя выявить не удалось. По итогам овертайма победа со счётом 22:20 досталась Khimki Power. Решающий бросок со штрафной исполнил Владимир Соловьёв, который был признан самым ценным игроком турнира. 

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#минспорт мо
#баскетбол
#подмосковье
#химки
#московская область
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Bola Sport: Месси заранее узнал о том, что выиграл восьмой «Золотой мяч»
16 октября 2023, 02:28

Фото: РИА Новости/Григорий Соколов

Нападающий сборной Аргентины и американского футбольного клуба «Интер Майами», чемпион мира Лионель Месси заранее получил информацию о том, что в очередной раз выиграл престижную премию «Золотой мяч» — уже в восьмой раз в своей карьере. Об этом сообщает издание Bola Spoке со ссылкой на друга Месси Алессандро Доссетти.
По информации издания, аргентинцу сообщили о выигрыше «Золотого мяча» ещё 13 октября. Если эти сведения подтвердятся, то Месси получит премию уже в восьмой раз в своей карьере.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) объявила список претендентов на звание лучшего игрока (The Best Men’s Player) по итогам 2023 года. В число кандидатов на получение престижной индивидуальной награды от ФИФА включены 12 футболистов.

При составлении списка учитывались результаты выступления игроков в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года. Таким образом, достижения футболистов на чемпионате мира в Катаре не рассматриваются при выборе победителя.

В окончательный список вошли Кевин де Брюйне (полузащитник, Бельгия, «Манчестер Сити»), Бернарду Силва, полузащитник, Португалия, «Манчестер Сити»), Хвича Кварацхелия (полузащитник, Грузия, «Наполи»), Эрлинг Холланд (нападающий, «Манчестер Сити»), Илкай Гюндоган (полузащитник, Германия, «Манчестер Сити» / «Барселона»), Родри (полузащитник, Испания, «Манчестер Сити»), Хулиан Альварес (нападающий, Аргентина, «Манчестер Сити»), Лионель Месси (нападающий, «Пари Сен-Жермен» / «Интер Майами»), Виктор Осимхен (нападающий, Нигерия, «Наполи»), Килиан Мбаппе (нападающий, Франция, «Пари Сен-Жермен»), Деклан Райс (полузащитник, Англия, «Вест Хем» / «Арсенал»), Марцело Брозович (полузащитник, Хорватия, «Интер» / «Аль-Наср»).

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#футбол
#премия
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Двое из штата женского клуба «Кривбасс» не вернулись на Украину после матчей ЛЧ
15 октября 2023, 18:29

Фото: iStock/Vera_Petrunina

Двое сотрудников украинского женского футбольного клуба «Кривбасс» покинули команды и не стали возвращаться на Украину после матчей Лиги чемпионов.
Об этом сообщил YouTube-каналу KDK журналист Сергей Болотников. Известно, что из поездки на родину не вернулись SMM-специалист Роман Лопатин и фотограф Роман Медведев.
 
В сентябре «Кривбасс» в рамках женской Лиги чемпионов в Европе выступал против французского «Парижа» и «Линчёпинга» из Швеции. Клуб из Кривого Рога после ЧП обратился в полицию, в украинское министерство молодежи и спорта и пограничную службу.
 
Ранее СМИ писали, что 19-летний Александр Распутько покинул расположение «Шахтера» после выездного матча Юношеской лиги УЕФА с «Антверпеном» из Бельгии (2:1), который состоялся 4 октября. Игрок был зарегистрирован со своей командой на обратный рейс до Варшавы, но парень исчез в аэропорту. Его телефон оказался отключен. По одной из версий, он сбежал в Россию.

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#украина
#футбол
#спорт
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В Чикаго трансгендеры победили на женских велогонках
15 октября 2023, 16:53

Фото: istockphoto/U. J. Alexander

Двое велосипедистов-трансгендеров завоевали золотую и серебряную медаль на гонке среди женщин в Чикаго.
New York Post пишет, что 25-летняя Тесса Джонсон и 30-летняя Эвелин Уильямсон заняли 1 и 2 место на пьедестале Кубка Чикаго по веклокроссу (КЧВ). На 3 месте оказалась биологическая женщина – Элиссон Змуда.
 
Организаторы КЧВ делали акцент на том, что главной целью соревнований является создание позитивного и поддерживающего общества, которое построено вокруг соревнований по велокроссу. На заездах приветствуются любые участники.
 
Известно, что Уильямсон с 2017 года завоевала 18 титулов, но в 2020 году на соревнованиях Sky Express Winter Criterium принимала участие в заездах как среди женщин, так и среди мужчин. Причем среди женщин победила, а на мужских гонках не попала в тройку лидеров.

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#спорт
#велогонка
#сша
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Футболист АПЛ организовал секс-вечеринку в элитном лондонском отеле
15 октября 2023, 16:37

Фото: istockphoto/jacoblund

Футболист Английской премьер-лиги устроил секретную секс-вечеринку в элитном отеле Лондона.
The Sun пишет, что приглашённым на оргию девушкам пришлось сдать охране телефоны и подписать договор о неразглашении. Одна из участниц вечеринки призналась, что всё, что происходило, было «безумным». По словам очевидицы, девушек было так много, что некоторым пришлось ждать в гараже, пока в отельных номерах освободится место для новых гостей.
 
«Они сняли несколько больших комнат, организаторы водили туда девушек одну за одной. Там было несколько игроков АПЛ в постелях с девушками», - рассказала девушка.
На вечеринке работал бесплатный бар, поэтому все гости были пьяными. Только футболисты могли иметь при себе телефон. Всех остальных обыскивали на входе также тщательно, как в аэропорту.
 
Сообщается, что организатором вечеринки является один из футболистов АПЛ, который отмечал таким образом в мае 2022 года день рождения.

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#футбол
#спорт
#секс
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Футболист из Сербии Деспотович захотел получить российское гражданство
15 октября 2023, 14:03

Фото: iStock/JessAerons

Сербский футболист Джордже Деспотович выступал за несколько клубов в Российской премьер-лиге.
Спортсмен решил получить российское гражданство. Представитель футболиста Юрий Горбенко рассказал, что у него есть русская жена и ребёнок. В конце 2023 года Джордже Деспотович подаст документы на получение паспорта РФ.
 
В данный момент футболист находится без клуба, но поддерживает форму в Москве. Зимой спортсмен присоединится к одной из команд на сборах. Последним клубом, который представлял Джордже Деспотович, был тульский «Арсенал», также защищал цвета «Оренбурга» и «Рубина».
 
В июле Деспотович заявил, что Сербия- одна из редких стран, которая всегда поддерживает Россию.

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#футбол
#сербия
#гражданство
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Индия планирует провести Олимпийские игры
14 октября 2023, 19:06

Фото: istockphoto/BalkansCat

Глава Индии Моди сообщил о намерении страны принять летнюю Олимпиаду в 2036 году.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил о заинтересованности в проведении летней Олимпиады в 2036 году, пишет ТАСС.
 
«Индия очень заинтересована в проведении Олимпиады приложит все усилия для их организации. Это вековая мечта 1,4 млрд человек, которая должна быть осуществлена с помощью вашей поддержки и сотрудничества», —заявил Моди.
Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил до дальнейшего уведомления Олимпийский комитет России (ОКР). Об этом заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.

«Исполком МОК решил дисквалифицировать ОКР до дальнейшего уведомления. Решение нарушает территориальную целостность НОК (Национального олимпийского комитета) Украины», - прокомментировал ситуацию Адамс.
Отметим, что Россия была отстранена из-за включения в олимпийский совет ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее МОК решил отозвать признания Международной ассоциации бокса, которая допустила спортсменов из России и Белоруссии к выступлению под национальными флагами. За решение об отзыве единогласно проголосовали 69 человек.

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#индия
#олимпиада
#спорт
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