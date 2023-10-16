В Италии не нашлось денег на бобслейные трассы для ОИ-2026

Нападающий сборной Аргентины и американского футбольного клуба «Интер Майами», чемпион мира Лионель Месси заранее получил информацию о том, что в очередной раз выиграл престижную премию «Золотой мяч» — уже в восьмой раз в своей карьере. Об этом сообщает издание Bola Spoке со ссылкой на друга Месси Алессандро Доссетти.