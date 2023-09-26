В Кашире определились участники четвертьфинала футбольного кубка «Золотая осень»

Фото: администрация г. о. Кашира
«Матч прошёл с нашим преимуществом. Все ребята зрелые, играющие. Показали хороший футбол и полную самоотдачу. Мы неоднократно становились обладателями кубка «Золотая осень», и в этом году коллектив настроен дойти до финала», - заявил тренер «Локомотива» Николай Рымшин.
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