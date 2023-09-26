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В Кашире определились участники четвертьфинала футбольного кубка «Золотая осень»

26 сентября 2023, 20:04
Фото: администрация г. о. Кашира

Фото: администрация г. о. Кашира

В Кашире завершились матчи 1/8 финала футбольного кубка «Золотая осень» памяти заслуженного работника физической культуры и спорта России Бориса Фролова. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Матчи прошли на большой поляне стадиона Спортклуба «Кашира» им. Н.П. Елисеева. В завершающий день этапа встретились команды «Локомотив» и «СИЗО-5». Железнодорожники разгромили противников со счётом 10:1. У победителей хет-триком отметился Роман Борзых. По два мяча забили Сергей Моль и Алексей Перепечкин.
«Матч прошёл с нашим преимуществом. Все ребята зрелые, играющие. Показали хороший футбол и полную самоотдачу. Мы неоднократно становились обладателями кубка «Золотая осень», и в этом году коллектив настроен дойти до финала», - заявил тренер «Локомотива» Николай Рымшин.

В другой паре, сыгравшей в этот день, «Ветераны» были сильнее «Метеора». Таким образом, в четвертьфинале кубка сыграют «Ветераны» – Руново, «Рояль СК-97-2» – ФК «Ступино», «Ветераны» – «Локомотив» и «Динозавры» – «СК-97».

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Подмосковный теннисист Хачанов выиграл турнир в Китае
26 сентября 2023, 18:01

Фото: Минспорт МО

Представляющий Подмосковье теннисист Карен Хачанов стал победителем турнира в китайском Чжухае. В финале 15-я ракетка мира сломил сопротивление японца Есихито Нисиоку – 7:6 (7:2), 6:1.
Это первый для Хачанова титул с 2018 года и пятый в карьере.  Ранее другой представитель Московской области Роман Сафиуллин впервые в карьере добрался до финала. Это случилось на турнире в Чэнду в КНР. Однако в решающем матче 55-й номер мирового рейтинга уступил Александру Звереву из Германии. 

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#минспорт мо
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Исполком УЕФА предложил допустить сборные России U-17 к международным турнирам
26 сентября 2023, 16:59

Фото: istockphoto/FotografieLink

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA, УЕФА) предложил руководству организации допустить российские сборные до 17 лет к международным соревнованиям в нейтральном статусе. Сообщение об этом появилось на официальном сайте УЕФА.
В тексте обращения указано, что в УЕФА всегда понимали, что дети не должны быть наказаны за действия, ответственность за которые лежит исключительно на взрослых. Также в организации твердо убеждены, что одно из назначений футбола как любимой игры миллионов — посылать сигналы мира, добра и надежды всем людям планеты.

Несовершеннолетние не должны быть лишены соревноваться со сверстниками из других стран. Исходя из этого, было принято решение обратиться к руководству УЕФА восстановить сборные России в возрасте до 17 лет, даже в тех турнирах, где отборочные соревнования уже были проведены. Сборные России будут играть без флага и гимна страны. Матчи будут проводиться на нейтральных полях.

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Подмосковная теннисистка завоевала две медали на международных соревнованиях в Сербии
26 сентября 2023, 16:32

Фото: пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области

Спортсменка из Московской области Елена Приданкина, представляющая регион и родной округ Подольск выиграла золотую и серебряную награды международного турнира по теннису «ITF W15».

Соперницей подмосковной теннисистки в финале соревнований стала немецкая спортсменка Мару Гут, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Обе спортсменки приняли участие также в парном разряде соревнований, где уступили первенство Катарине Йокич из Сербии и Элени Христофи из Греции.

Бронзу соревнований забрала российская теннисистка Арина Булатова. 

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#первенство
#спорт
#спорт подмосковья
#теннис
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Боец Медведев назвал чемпиона UFC Стрикленда тактической машиной
26 сентября 2023, 16:08

Фото: istockphoto.com/Artur Didyk

Боец RCC Борис Медведев заявил, что чемпион UFC Шон Стрикленд побеждает за счёт того, что силён в тактике.
«Стрикленд – это тактическая машина, которая действует с большим умом. Он хорошо контролирует дистанцию, пробивает серии и постоянно наседает. Очень сложно драться, когда оппонент постоянно рядом с тобой и угрожает ударами. Это заставляет нервничать», – пояснил в беседе с «РБ Спорт» Медведев.

Отмечается, что у спортсмена на счету 28 побед и пять поражений. Он идёт на серии из трех выигранных поединков.

А в Московской области 7 октября состоится чемпионат по кикбоксингу «Битва в Подольске». На турнир, который будет проходить в универсальном спортивном центре «Юность», приедут спортсмены из Подольска, Красногорска, Раменского, Реутова, Ашукино, Дедовска, Нижнего Новгорода, Нижнекамска, Сочи и Москвы. Всего состоится шесть рейтинговых поединков.

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#спорт
#бокс
#спортсмены
#чемпионат
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Бадминтонисты из Подмосковья привезли с чемпионата России семь медалей
26 сентября 2023, 16:04

Фото: Минспорт МО

Подмосковные бадминтонисты завоевали золотую, серебряную и пять бронзовых медалей личного чемпионата России. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта региона.
Первое место в женском парном разряде заняла Екатерина Малькова. Помимо этого, она выиграла бронзу в смешанном парном разряде в тандеме с Егором Борисовым
 
Сам Борисов вместе с Георгием Лебедевым удостоились ещё одной бронзовой медали – в парном мужском разряде. В одиночном разряде второе и третье места завоевали Артур Печёнкин и Владислав Добычкин соответственно. 
 
У женщин в одиночном разряде бронзу выиграла Алина Бусыгина.

Как отметили в министерстве, личный чемпионат России по бадминтону проходил во Владивостоке 20-25 сентября.

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Агент Селюк допустил переход в другой клуб футболиста Конате
26 сентября 2023, 15:59

Фото: istockphoto.com/matimix

Футбольный агент Дмитрий Селюк заявил, что нападающий «Ахмата» Мохамед Конате может покинуть клуб уже этой зимой.
«Есть вероятность, что в январе Конате покинет «Ахмат» и перейдёт в другой клуб. Скорее всего, так всё и будет. Зарубежный клуб? Не обязательно», — поделился мнением в беседе с «РБ Спорт» Селюк.

Отмечается, что в этом сезоне Мохамед Конате провёл 13 матчей в составе «Ахмата», забив четыре мяча.

Ранее бывший футболист киевского «Динамо» и сборной Украины Артем Милевский попал в больницу из-за алкоголя. О госпитализации сообщил бывший партнер по национальной команде Александр Алиев в своих социальных сетях.

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#спорт
#клуб
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Песков заявил, что не знаком с фактами, когда Исинбаева «продавала родину»
26 сентября 2023, 15:49

Фото: istock / Naypong

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал комментарий по теме «предательства Родины» Елены Исинбаевой. Его слова передает агентство ТАСС.

«Я не знаком с какими-то фактами, когда Исинбаева бы продавала родину. Мне о них неизвестно. Поэтому я не могу в данном случае ничего комментировать», — заявил Песков.
Ранее сообщалось, что Исинбаева живет в Испании на острове Тенерифе. Помимо этого, издание El Digital Sur сообщало, что Исинбаева имеет звание майора ВС РФ.

В соцсетях она писала, что в начале осени возобновит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), потому что у организации нет основания для отстранения Елены от работы. 

Исинбаева отметила, что во время карьеры в спорте никогда не состояла в ВС РФ, а звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, является номинальным.

Так, в начале сентября, МОК объявил состав комиссий, и Исинбаева сохранила свое место. Напомним, что Елена Исинбаева побеждала на Олимпийских играх 2004 и 2008 годов в прыжках с шестом.  

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#дмитрий песков
#вс рф
#мок
#Елена Исинбаева
#спорт
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«Пускай закроет свой рот»: Вяльбе прокомментировала действия Исинбаевой
Глава ФЛГР Вяльбе призвала Исинбаеву не оправдываться за отъезд из России
26 сентября 2023, 14:23

Фото: сайт Кремля

Российская спортсменка Елена Исинбаева должна перестать публично оправдываться за свой отъезд из России. Об этом в рамках шоу РИА Новости «На два слова» заявила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
Российская лыжница резко осудила поведение Исинбаевой. Она призвала спортсменку уже сделать выбор, поскольку такое поведение недопустимо.

«Сначала ты у президента на груди плачешь, а потом Родину предаешь», – подчеркнула Вяльбе.

Собеседница РИА Новости отметила, что не понимает действий и выбора Исинбаевой. Ещё больше она не может принять факт отречения спортсменки от ЦСКА. После всего этого, по словам Вяльбе, Исинбаевой следует «закрыть свой рот» и спокойно жить за пределами России.

Кроме того, глава ФЛГР заявила, что Исинбаева, состоящая в МОК (Международный олимпийский комитет), не сможет помочь российским спортсменам восстановить свои права. К тому же, по мнению Вяльбе, она не сможет там жить так хорошо, как жила в России.

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#елена исинбаева
#спорт
#россия
#выбор
#мок
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Фигурист из США Чжоу заявил о распространении допинга у российских фигуристов
26 сентября 2023, 05:08

Фото: iStock/SeventyFour

Фигурист из США Винсент Чжоу высказал своё мнение насчёт ситуации с допингом в России. Об этом пишет Global Athlete.
«Положительный допинг-тест Камилы Валиевой — не единичный случай. Мне и моим товарищам по команде известно о широком распространении допинга среди других российских фигуристов», — цитирует издание слова американского спортсмена.

Чжоу добавил, что сложившаяся ситуация неудивительна на фоне того, что Российское антидопинговое агентство так и не восстановило статус соответствия.

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