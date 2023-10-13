В Кашире прошёл мини-турнир по футболу среди дворовых команд

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Восемь команд из Каширы приняли участие в мини-турнире по футболу среди дворовых команд, об этом сообщили на официальном сайте городского округа Кашира.
Турнир состоялся на стадионе МАУ «Спортклуб «Кашира» им. Н.П. Елисеева». В нём поучаствовали восемь команд из Каширы-2, станции Кашира и Большого Руново.
В день проведения турнира, 9 октября, погода футболистам не благоволила, однако, каширяне все же провели турнир очень ярко и азартно.
По результатам турнира призовые места распределились следующим образом: победу в турнире одержала команда «Руново», второе место заняли участники команды «БАРБИ», а бронзу взяли «АТФ».
Администрация городского округа Кашира выразила поздравления всем принявшим участие в турнире.
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В день проведения турнира, 9 октября, погода футболистам не благоволила, однако, каширяне все же провели турнир очень ярко и азартно.
Администрация городского округа Кашира выразила поздравления всем принявшим участие в турнире.
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Евгения Парфентьева