В Кашире прошёл муниципальный этап ГТО

Клуб «Мастер-Сатурн» из Подмосковья занял 2 место первого розыгрыша Юношеской футбольной лиги среди девочек до 14 лет.

Спортсменки из Московской области победили соперниц из Санкт-Петербурга команды «Лидер» со счётом 5:1, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Футболистка подмосковной команды Ульяна Дроздович удостоилась звания лучшего защитника всего чемпионата.

«Мастер-Сатурн» в рамках турнира провёл 20 игр, в 16 из которых одержал победу, при этом поразив ворота соперника 65 раз.

Матчи Юношеской футбольной лиги среди девочек проходят в период с 4 июня по 30 сентября. В турнире принимали участие 40 команд из разных регионов страны.

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