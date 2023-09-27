В Кашире прошёл муниципальный этап ГТО

Фото: пресс-служба администрации городского округа Кашира
В зачете приняли участие 150 человек из 13 школ. Школьники соревновались по программе многоборья: прыжки в длину с места, отжимания, встречная эстафета и т.д.
Стоит отметить, что областные соревнования пройдут в октябре 2023 года.
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