В Кашире прошёл муниципальный этап соревнований по волейболу среди юношей

Фото: администрация городского округа Кашира
В рамках Всероссийского проекта «Волейбол в школу» во Дворце спорта «Юбилейный» состоялся муниципальный этап соревнований по волейболу «Серебряный мяч».
Соревнования проходили среди сборных команд юношей 2009-2010 годов рождения. В турнире участвовали 110 спортсменов из 9 образовательных учреждений округа.
Соревнования проходили по круговой системе. В одно время на двух площадках спортсмены боролись за право представлять округ на следующем этапе соревнований. Команды показали волю к победе и хорошую технику.
Победителем муниципального этапа стала команда МБОУ «СОШ №1 имени Героя Советского Союза А. И. Выборнова». Команду к победе привела тренер Маргарита Романовская. На втором месте команда МБОУ «СОШ – интернат», на третьем- команда МБОУ «Тарасковская СОШ».
Администрация поблагодарила участников соревнований, которые показали качественную игру, а также тренеров и представителей команд, поддерживающих юных спортсменов. Пожелали успехов и победы на Региональном этапе соревнований.
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Соревнования проходили по круговой системе. В одно время на двух площадках спортсмены боролись за право представлять округ на следующем этапе соревнований. Команды показали волю к победе и хорошую технику.
Администрация поблагодарила участников соревнований, которые показали качественную игру, а также тренеров и представителей команд, поддерживающих юных спортсменов. Пожелали успехов и победы на Региональном этапе соревнований.
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Мария Фирсова