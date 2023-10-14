В Кашире состоялся турнир по настольному теннису «Тарасковский накат»

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14 октября в Кашире прошел турнир по настольному теннису «Тарасковский накат», сообщает администрация городского округа Кашира на своей странице «ВКонтакте».
Мероприятие стартовало ровно в 10:00 в МАУ «Спортклуб «Кашира» им. Н.П. Елисеева» (Тарасково). При этом, с 9:00 участники могли размяться.
Участие в парном туринре «Тарасковский накат» смогли принять все желающие, имеющие до 550 очков рейтинга RTTF (TTWR и пр.) для каждого игрока. Те игроки, которые достигли более высокого рейтинга, также смогли поучаствовать, однако, вне зачета.
Жители Каширы также могли прийти и просто понаблюдать за друзьями, знакомыми или просто провести на турнире время в качестве зрителей. Единственное обязательное условие - это сменная обувь.
Результаты турнира и имена победителей мы узнаем немного позже.
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Участие в парном туринре «Тарасковский накат» смогли принять все желающие, имеющие до 550 очков рейтинга RTTF (TTWR и пр.) для каждого игрока. Те игроки, которые достигли более высокого рейтинга, также смогли поучаствовать, однако, вне зачета.
Результаты турнира и имена победителей мы узнаем немного позже.
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Евгения Парфентьева