В Кашире состоялся турнир по настольному теннису «Тарасковский накат»

Фото: администрация городского округа Кашира
25 ноября в Тарасковском сельском спорткомплексе «Спортклуб «Кашира» им. Н.П. Елисеева» прошёл открытый любительский парный турнир по настольному теннису «Тарасковский накат».
I место - Александр Зинин (Кашира);
II место - Алексей Смолин (Озёры);
III место - Алексей Орлов (Озёры).
Победителя и призеров наградили медалями и грамотами. В подарок спортсмены получили сладкие призы от Тарасковского спорткомплекса, который выступил организатором турнира.
Ранее сообщалось, что Арсений Жильцов из Каширы примет участие в Чемпионате Мира по боксу. В Ереване с 24 ноября по 5 декабря состоится IBA Чемпионат Мира 2023 по боксу среди юношей и девушек до 16 лет. Для участия в турнире заявки направили 574 спортсмена из 59 стран.
Арсений Жильцов из Каширского городского округа будет защищать честь РФ в весовой категории до 50 кг. Администрация Каширы желает удачи спортсмену.
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